El quinteto británico-irlandés de punk, IDLES, ha agregado nuevas fechas a su tour mundial de 2024 que comienza el próximo 1 de diciembre en tierras niponas (primero en Hong Kong y luego en Bangkok). Así, como parte de estos nuevos shows que se suman a su calendario de mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los originarios de Bristol sumaron tres presentaciones en México para octubre próximo.

Como parte de esta gira en la que promocionarán su nuevo álbum, TANGK –mismo que tendrá su lanzamiento mundial el próximo 16 de febrero con los viejos conocidos de Partisan Records–, la banda del vocalista Joe Talbot electrizará Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, el 1, 2 y 3 de octubre, respectivamente.

Sobre este quinto álbum de estudio (cuarto bajo el sello de Partisan), Talbot dijo que: “Necesitaba amor. Así que lo hice. Di amor hacia el mundo y se sintió como algo mágico. Este es nuestro álbum de gratitud y poder. Todas son canciones de amor. Todo es amor.”

Comenzando con el recuerdo más agridulce (para los fanáticos de Miley Cyrus), está la presentación que tuvieron el pasado 2022 en el marco del Corona Capital, donde se presentaron bajo la atmósfera eufórica que les caracteriza, con la diminuta observación de compartir espacio con fanáticos que no sabían lo que era estar inmersos en un mosh de punk rock.

Antes de eso, se presentaron por primera ocasión en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el 28 de marzo, en un show que sirvió como reminiscencia de aquel había cancelado en 2020 debido a la Covid-19. Esa vez, debido a la agenda de Wet Leg, quienes eran abridoras, fue una banda nacional la que abrió el espectáculo: Margaritas Podridas.

Como preámbulo a ese “primer show oficial”, la banda se presentó completamente gratis en el icónico House of Vans, acompañados de un recinto abarrotado y estridente, con cientos de fanáticos que coreaban hasta los gritos más desgarbados.

La preventa de boletos para sus shows en México el próximo 2024 comenzará el siguiente 5 de diciembre a través de la conocida plataforma: Ticketmaster. Como parte de la costumbre, será Citibanamex quien traiga consigo esta dinámica que antecede a la venta general, cuya fecha está marcada para el día siguiente en el calendario: 6 de diciembre en punto de las 11 de la mañana.

💥 NEW 2024 UK, IE, US, CAN & MX TOUR DATES 💥

Pre-sale starts at 10am local times on 5th Dec. Pre-order TANGK via https://t.co/O5r1rykRq2 before 5pm GMT on 4th Dec to gain access.

General sale for all dates starts at 9am local times on 8th Dec. pic.twitter.com/9WxNkqCwC3

— I D L E S (@idlesband) November 29, 2023