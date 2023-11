Las tareas del hogar y cuidados no remunerados representaron en 2022 una actividad equivalente a 7.2 billones de pesos, lo que significa 24.3% del Producto Interno Bruto (PIB), señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México correspondiente al año pasado señala que si fuera un sector económico formal estarían por encima de la manufactura, con 22% del PIB, y el comercio, con 20%.

La medición del Inegi indica que el 72% del valor de ese trabajo doméstico y no remunerado es aportado por mujeres, por lo que el año pasado habrán aportado 2.6 veces más valor económico que los hombres a los hogares.

El desglose señala que el rubro de mayor contribución, con 24.9%, es el de cuidado y apoyo; le sigue el de limpieza y mantenimiento, con 23.7% del valor económico de esas actividades del hogar no remuneradas, además de la alimentación, con 22.6%, y compras y administración del hogar, con 11.6%.

En 2022, las mujeres tuvieron la mayor carga del trabajo, con 3.4 millones de horas a la semana, mientras que los hombres sumaron 2.9 millones de horas; es decir, por cada 10 horas de este tipo de trabajo de las mujeres, los hombres realizaron 8.6.

Las entidades con los porcentajes más altos de trabajo doméstico no remunerado son el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León.

A su vez, hay estados en los que las labores de cuidados no remuneradas representan la mayoría de su Producto Interno Bruto local, como Chiapas, con 62.1%; Guerrero, con 49.8%, y Oaxaca, con 48.2%.

En promedio, cada mujer del país realizó actividades en el hogar que equivalen a 77 mil 192 pesos anuales y, en el caso de los hombres, cada uno fue por 31 mil 844 pesos.

El valor económico promedio anual cambia en los casos en los que la mujer reportó ser la cónyuge en el hogar, en los que su aportación ascendió a 97 mil 163 pesos, mientras que las mujeres que hablan alguna lengua indígena generaron 85 mil 561 pesos.

A nivel nacional, desde 2019 ha ido en ascenso el porcentaje del PIB que representa el trabajo no remunerado, debido a que en ese año era de 21.7%.

El Inegi resaltó que la responsabilidad de las labores domésticas y de cuidados recae principalmente en las mujeres, quienes destinaron 63.4 % de su tiempo de trabajo total a tales actividades

El organismo autónomo también midió el valor de las actividades en el hogar que realizan los menores de edad, entre 5 y 11 años, con una cifra de 0.3% del PIB nacional, la mayoría aportada por niñas y adolescentes.

“Esto nunca termina”

Brenda tiene un trabajo como Ejecutiva de Cuenta en una institución bancaria, pero además es madre y también la principal responsable de las tareas del hogar.

“Mi esposo gana más y aporta más dinero que yo a los gastos de la casa, entonces él argumenta que a mí me tocan otras labores además de mí trabajo, lo que él no ve es que yo también me canso, que no es mi culpa no ganar lo mismo que él”, narra a 24 HORAS.

Lavar, planchar y trapear son las principales labores de Brenda en el hogar, mientras que cocinar y lavar los trastes son las actividades que realiza su esposo.

“A él le gusta cocinar y a mí no se me da, y pues no me gusta cómo lava los platos, pero por lo menos hace algo, aunque sí me da coraje que cuando yo estoy trapeando él no me ayuda, y pues el quehacer es algo que nunca, jamás se termina”, dice.