Las autoridades detuvieron a un integrante de Aarón y su Grupo Ilusión por presuntamente abusar de una menor de edad.

Las autoridades han informado sobre la detención de Rafael “N” quien es fundador de la agrupación Aarón y su Grupo Ilusión, presuntamente por el delito de abuso sexual contra la hija de su expareja quien era menor de edad.

El caso se dio a conocer por medio de las redes sociales de Tere Delgado, quien fue bailarina, coreógrafa y fundadora del grupo Aroma.

En su publicación señaló al integrante de Aarón y su Grupo Ilusión quien fue su pareja anteriormente por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija:

“Hoy se realizó la detención del señor Rafael ‘N’ gracias a la orden de aprehensión que realizó la fiscalía luego de realizar las pruebas correspondientes al delito de ABUSO SEXUAL A MENOR”, explicó en su post.

De acuerdo con lo mencionado por Delgado su hija se encontraba asistiendo a terapia psicológica y después de varias sesiones fue cuando confesó los presuntos abusos que habría recibido por parte del músico:

“Tras terapias psicológicas se descubrió que mi hija estaba ocultando el abuso sexual que tenía, percatándonos que de todos los malos momentos que puede pasar una niña, los estaba pasando en su propia casa”, subrayó.

Asimismo aseguró que el músico había tratado de sobornarla para evitar que denunciara los hechos ante las autoridades:

“Hoy, el señor Rafael ‘N’ está detenido a pesar de todas las piedras que me ponían en el camino pagadas con dinero para callar bocas, callándolas con abuso de poder. Exigí a la justicia prestar atención a mi caso y no me importará gritar, no me importará levantarme con una cartulina afuera de la fiscalía”, agregó.

Respecto a la denuncia, Aarón y su Grupo Ilusión no se han pronunciado ante la detención de Rafael quien fue trasladado al penal del Bordo de Xochiaca ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl.

KA