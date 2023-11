López Dóriga y Clara Brugada tuvieron un choque durante entrevista por la ‘paridad de género’; redes lo tachan de “misógino”.

Cabe recordar que la exalcaldesa de Iztapalapa se convirtió en la precandidata de Morena a la Ciudad de México gracias a la paridad de género impuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, en las encuestas de Morena quien resultó ganador fue Omar García Harfuch -exsecretario de la Seguridad Ciudadana de la capital-.

En este contexto dicho choque entre Dóriga y Brugada ocurrió durante una entrevista para el medio Grupo Radio Fórmula.

“Usted no pudo ganar la encuesta de Morena, es candidata por la paridad de género ¿Cómo piensa ganar la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios de Morena?”, preguntó el comunicador a la morenista.

Ante esto, Clara Brugada respondió:

“Quiero decirte que no caigas en la relatoría de la misoginia del tema que ganamos por género”.

El periodista no dudó en responder a Clara ante el señalamiento:

“A mí no me puede señalar de misoginia, no me lo merezco, nunca lo he sido. Con todo respeto no le permito que me califique de misógino (…). Soy producto de la educación de mi madre”, reviró López Dóriga.

Sin embargo, Clara Brugada recordó el comentario que hacía alusión a que no ganó el proceso interno de Morena y obtuvo la precandidatura por el criterio de género que definió el INE.

“La paridad de género no es un acto de generosidad o que los hombres regalen candidaturas, es un acto de justicia hacía las mujeres”, recalcó Brugada.

En redes sociales los usuarios pusieron en tendencias ‘Misógino’ y ‘López Dóriga’ por los dichos del comunicador en su entrevista con Brugada.

