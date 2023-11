Luego de la autorización que dio la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para que Viva Aerobús pueda rentar aviones con todo y tripulación de extranjeros, el secretario general el Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Humberto Gual, adelantó que solicitarán un amparo y analizan también presentar una acción de inconstitucionalidad.

Aclaró que es totalmente falso que pretendan iniciar un panel de controversia en el marco del T-MEC, pues nada tiene que ver el mecanismo laboral de respuesta rápida del tratado, ya que se trata de un tema de legislación nacional, y aunque también es internacional, tiene que ver con cuestiones de aviación. “El tema que tiene que ver con la legislación nacional y es en cuanto al artículo 32 de la Constitución, pero para llegar a este primero nos tenemos que basar en la legislación secundaria, que es la Ley de Aviación Civil y el reglamento al respecto y ciertas circulares obligatorias que emite la propia AFAC”, expresó el representante sindical.

Sostuvo que las autoridades mexicanas de aviación se están equivocando de manera fuerte y es lo que están reclamando. Gual enfatizó que la inconformidad de los sindicalizados no es por la renta de los aviones que hizo la aerolínea, pues celebran que no haya corrido a ningún piloto y encontrado la manera de enfrentar la problemática con su flota, pero no están de acuerdo en que estas aeronaves sean operadas por extranjeros.

Por su parte, el capitán José Alonso Torres, vocero de los trabajadores aéreos, insistió en que el Gobierno no debe permitir está situación a ninguna línea por más argumentos o resquicios que busquen en la ley, porque eso afecta a la aviación en el país. Queremos resaltar, dijo, en que la autoridad rectifique y quite ese tipo de acuerdos que no benefician en nada a México y aseguraron que buscarán por todas las vías legales posibles impedir que con argucias metan a tripulación foránea.

Aclaró que sí están permitidas las llamadas rentas húmedas que pueden traer motores o aeronaves foráneos, pero de ninguna manera, enfatizó, debe avanzar la contratación de personal que no sea mexicano. “Eso se hace en Aeroméxico, perfectamente legal yo por ejemplo he volado matrículas irlandesas, norteamericanas… puedes rentar los aviones y volarlos pero tienen que ser con tripulantes mexicanos”, puntualizó el capitán.

El capitán Torres apuntó que se detectó que algunas líneas trajeron compañeros extranjeros y están faltando a la ley y las normas de aviación civil. “Están engañando tratando de decir que la ley los ampara, pero todas las reglas que ellos invoquen nunca se permite el uso de tripulación foránea sólo el uso de aeronaves y con ciertas reglas”. Detalló que eso está escrito en el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se debe respetar y en el Artículo 20 de la Ley de Aviación Civil.

“Ahí se precisa (en la Ley de Aviación Civil) que los pilotos al mando tienen que ser mexicanos por nacimiento, para el servicio público obviamente habla de las rutas locales y también incluso habla sobre las aeronaves”. José Alonso explicó que están buscando por varias formas de la ley meter personal extranjero, pero incluso en el caso de personal técnico la norma es muy clara.

Pueden frenar sus aviones bajarlos por alertas de seguridad como es el caso de VivaAerobús y de Volaris, claro que los pueden detener y traer naves de otros países pero tiene que ser con pilotos nacionales, porque simplemente así lo marca la ley. “Se están excusando en verdades a medias, acusó el capitán, porque cualquier piloto mexicano de VivaAerobús puede volar esas naves extranjeras”.