Gaby Spanic no dudó en asegurar que Pablo Montero presuntamente abusó de ella; habría ocurrido en ‘La Casa de los Famosos’.

Actualmente la actriz venezolana forma parte del elenco de la serie “Secretos de Villanas” junto con Laura Zapata, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo, Sabine Moussiera, Sarah Mintz y Geraldine Bazán.

Sin embargo, Gaby compartió un video de un adelanto del próximo capítulo de la serie en la cual frente a sus compañeras, Mujica, Zapata, Klitbo y Moussier.

En el clip Gaby Spanic hizo una fuerte revelación que dejó asombradas a las demás actrices, la exreina de belleza venezolana aseguró que Pablo Montero presuntamente abusó sexualmente de ella.

El presunto acto habría ocurrido durante el reality show ‘La Casa de los Famosos’ (de Telemundo).

Sin embargo, en su momento no contó sobre los hechos ya que había un contrato de confidencialidad que no se lo permitiría, pero indicó que se asesoró con abogados y decidió confesarlo.

“Había un contrato de confidencialidad que no podía hablar de ese punto, pero averigüé con unos abogados y antes de abrir la boca, esto si lo puedo hablar con mucha seguridad, allá adentro (Casa de los Famosos) sufrí un delito”, dijo Sapnic a sus amigas.

“Cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Fue abuso sexual, fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco hace años y no tengo reparo en decir que fue Pablo Montero”, señaló Gaby Spanic.

La actriz dio detalles de cómo ocurrió el presunto abuso de parte del también actor:

“Estábamos en el cuarto de fumadores y de repente yo lo veo y me dice: ‘tú siempre me has gustado’. Me estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo y me quería besuquear a la fuerza”.

El video lo compartió Gabriela Spanic en su perfil de Instagram junto con un mensaje:

“Queridos, en Secretos de Villanas decidí abrir mi corazón sobre una situación que me hizo sentir vulnerada y que le sucede a muchas mujeres. Quiero dar las gracias a mis Villanas por escucharme y decirle a todas las mujeres que ¡nunca se callen!”.

