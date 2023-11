Las dos mujeres, integrantes de la comunidad LGBTQI+, denunciaron supuestas agresiones físicas y verbales de parte de policías de Monterrey.

De acuerdo con Lucio y Andrea -las denunciantes- los hechos ocurrieron la noche del pasado 19 de noviembre en un retén por alcoholímetro montado sobre la calle Juan Ignacio Ramón y Zaragoza, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Las supuestas víctimas de agresión compartieron un video en el perfil de Tik Tok de Lucio en el cual dan los pormenores de los hechos que denunciaron.

“Fuimos sometidas y atacadas por personal de la Policía del municipio de Monterrey”, dijeron las denunciantes previo a dar un relato de lo sucedido.

La pareja indicó que los oficiales las detuvieron para realizar la prueba del alcoholímetro. Previamente habían ido a un antro en Barrio Antiguo y consumieron un par de cervezas entre las dos.

Lucio relató que los agentes las detuvieron y acataron las instrucciones que les dieron con la mejor disposición. Supuestamente la joven Andrea dio positivo en la prueba del alcoholímetro por lo que los policías indicaron que la detendrían.

Ante esto, Lucio señala que ambas bajaron para pedir ayuda de sus familiares ya que se llevarían detenida a Andrea -por supuestamente manejar en estado etílico- pero ahí comenzaron las presuntas agresiones.

Lucio narra que los oficiales forcejearon con Andrea por lo que les pidió que no hicieran eso, pero esto detonó más supuestas agresiones:

“Me tiraron al piso, me agarraron del cabello, me patearon en las costillas, me patearon en la cara, me dieron puñetazos en la cara. Nos golpearon de todas las maneras posibles”.

Las chicas indicaron que intentaron tener evidencias de los hechos por medio de fotografías, pero los oficiales supuestamente las obligaron a borrarlas.

“Uno de los oficiales… vio que Andrea tomó una fotografía y me amenazó a mí y voy a citar las palabras que utilizó para hacerlo. Me dijo: ‘te voy a verguear si ella no borra esa foto’”, subrayó Lució.

Además de las supuestas agresiones físicas, Lucio añadió que los agentes la agredieron verbalmente:

“Todo el tiempo los elementos de la policía estuvieron refiriendo a mí como él, como hombre y me dieron el trato como ellos piensan que debe ser el trato hacia a un hombre”.

Por último mencionaron que Andrea pasó la noche en las celdas del municipio. Ahí Lucio intentó pagar una fianza para liberar a su pareja pero no se lo permitieron por lo que pasó la noche esperando a que la liberaran.

Gobierno de Monterrey responde

Sobre la denuncia, el Gobierno de Monterrey emitió un comunicado en el cual señaló que se inició una investigación de los hechos por medio de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía.

Añadió que:

“Todos los elementos participantes que no tenían encendida su cámara corporal serán suspendidos. Se investigará tanto la presunta agresión por parte de elementos de esta corporación a dos ciudadanas, como el que no estuvieran activas las cámaras corporales de los oficiales participantes”.

Si en las investigaciones se comprueba las supuestas agresiones que refieran las denunciantes, las autoridades determinarán las sanciones contra los agentes que podría ir de una suspensión hasta la baja definitiva.

🔴⚡️Sobre lo que informa el Municipio de Monterrey, es importante destacar que se detectó que algunos elementos de Tránsito de @SSPCMonterrey no tenían encendida su cámara durante el operativo por lo cual habrá sanciones. pic.twitter.com/bje0MZ6xDO — César Cepeda (@cesarmty) November 23, 2023

