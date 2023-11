El consejo de administración de OpenAI, la compañía que lanzó hace un año la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, anunció este viernes que despidió a su director ejecutivo, Sam Altman, porque ya no confía en su capacidad para liderar la empresa.

La sorprendente salida de Altman se produce tras una “revisión deliberativa por parte de la junta (directiva), que concluyó que no siempre fue sincero en su comunicación con la junta, lo que obstaculizó su capacidad para ejercer sus responsabilidades”, precisa un comunicado.

Altman, de 38 años, reaccionó en la red social X, antes conocida como Twitter:

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.

will have more to say about what’s next later.

🫡

— Sam Altman (@sama) November 17, 2023