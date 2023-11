Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa rechazó tener algún tipo de vinculación con el narcotráfico, “nunca me llegaron las tentaciones”, destacó.

Este martes, al tomar la palabra durante la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde Culiacán, Sinaloa, Rocha Moya de motu proprio mencionó las notas periodísticas que lo vinculan con el narctráfico -según él- desde que ganó la gubernatura en 2021.

Al respecto, Rocha Moya subrayó que:

“Han dicho que soy narco porque soy de Badiraguato, pero no me he dedicado nunca a eso, nunca me llegaron las tentaciones y voy seguido a Badiraguato. Hace 3 días desayune en el naranjo, es un pueblo, es mi tierra, voy lo visito pero visito todo el estado”.

Y como prueba de que no tiene relación con el narcotráfico dijo que él no vive en Casa de Gobierno sino en su vivienda propia la cual continúa pagando al Fovissste por lo que “nadie puede presumir que nos dediquemos a cosas ilícitas”.

“Como en mi casa”

Por su parte, el presidente López Obrador comentó al inicio de su conferencia que “siempre que vengo a Sinaloa me siento como en mi casa”.

Y a renglón seguido comentó que la gente de SInaloa “es un pueblo bueno y trabajador” al cual admira; a la par encomió la labor del mandatario estatal:

“Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. El pueblo de Sinaloa, siempre lo he dicho es un pueblo bueno, un pueblo trabajador que tiene toda nuestra admiración y respeto. Me da mucho gusto estar aquí. Siempre que vengo a Sinaloa me siento como en mi casa”.

Este martes el mandatario mexicano realiza una gira de trabajo en la entidad, que incluye su quinta visita a Badiraguato, comunidad de origen de, entre otros, los narcotráficantes “El CHapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero, para la inaguración de la carretera Badiraguato-Gualupe y Calvo, tramo Badiraguato.

Lo anterior será poco antes del mediodía, tras lo cual volverá a Culiacán para la entrega de una sucursal del Banco del Bienestar.

