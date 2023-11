Ringo Starr vuelve a México

El legendario baterista de The Beatles, Ringo Starr, volverá con su banda llena de estrellas a los escenarios nacionales a casi una década de hacer historia en suelo azteca.

Será el 5 de junio de 2025 cuando Ringo Starr and his all Stars Band pise el escenario del Auditorio Nacional, tal y como lo hizo en el 2015 fecha en que el músico proveniente de Liverpool agotó tres fechas.

Canciones como Photograph It Don’t Come Easy, With A Little Help From My Friends, Don’t Pass Me By, Yellow Submarine, I’m the Greatest y otras más de la autoría de Ringo destacan entre las que se podrán escuchar.

Te podría interesar: Paul McCartney ya está en México

Pero además, el repertorio incluye otros éxitos de la All Stars Band como Roseanna, Africa, Hold the Line de Steve Lukather originario de Toto, Frankenstein, Free Ride, Johnny B Goode de Edgar Winter, Who Can It Be Now, Overkill, Down Under de Colin Hay integrante de Men at Work, y Pick up the Pieces, entre otras de Hamish Stuart de Average White Band. Por lo que Ringo no solo tocará las canciones que lo hicieron famoso sino que interpretará otros temas a un lado de los compositores de la misma.

Desde sus inicios con The Beatles en la década de 1960, Ringo Starr es considerado uno de los músicos más influyentes en la historia no solo del rock sino de la música en general. A lo largo de su carrera, ha disfrutado de un éxito continuo; entre 1970 y 2023, ha lanzado 20 álbumes de estudio en solitario y cuatro EP consecutivos.

Starr formó su primera All Starr Band en 1989 y ha estado de gira desde entonces. También ha recibido nueve premios Grammy y ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, como miembro de The Beatles y como artista en solitario.

LEO