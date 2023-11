Los 100 años de Disney son un suceso histórico en la industria del entretenimiento y por ello realizaron una cinta llamada Wish: El poder de los deseos la cual pretende recordar la importancia de ellos.

Durante la alfombra roja para invitados especiales y la prensa en México, desfilaron grandes personalidades, entre ellas María León quien da voz a Asha, se mostró emocionada por esta participación.

“Cuando me dijeron que me habían dado el papel me sentí muy feliz y hoy estoy igualmente feliz por presentar finalmente la película y ser una princesa de Disney oficialmente.

Tengo 37 años y desde pequeña este era un sueño y seré sincera con decir que llegué a sentir que esta oportunidad nunca llegaría pero Wish me hizo reafirmar que nunca hay que dejar de desear y que debemos aferrarnos a nuestros deseos y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se cumplan”, aseguró la también actriz.

A este evento fue invitado también Francisco Colmenero, quien con su voz ha dado vida a personajes de Disney durante 70 años.

“Es emocionante estar en un momento tan significativo como los 100 años de Disney de los cuales yo he formado parte durante 70 años. No creo que nadie tenga tantos años como yo trabajando para Disney en ningún aspecto y sigo porque me gusta hacerlo.

Mi personaje preferido ha sido Goofy y las películas que más me han marcado sin duda son Mary Poppins y La Bella y la Bestia“, aseguró el histrión quien da voz a Sabino, el abuelo de la protagonista.

Wish además marca el debut de José Eduardo Derbez en el doblaje con el papel de Valentino.

“Fue una experiencia muy bonita además porque es un personaje muy divertido que tiene varios toques de comedia”, contó.

Esta cinta dedicada a los 100 años de Disney vuelve a las narrativas más clásicas sobre la lucha del bien contra el mal, pero lo hace con toque de narrativas de actualidad, pues hay claras referencias a la inclusión y la pluralidad de personajes.

La película narra la historia de un hechicero que funda un reino en donde todo parece ser pasible y alegre, sin embargo con su magia ha logrado hacer que la gente no tenga deseos y que se sientan plenos con lo que él brinda, pero todo cambiará cuando Adhara se de cuenta de esto y decida qué debe hacer que la gente vuelva a desear.

Durante la película también destacan detalles que hacen referencias a películas clásicas de Disney, por lo que habrá sorpresas para los más curiosos.

Wish: El Poder de los Deseos se estrena el 24 de noviembre en México.