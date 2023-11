Carteles que dicen “Swiftie no vota a Milei” adornan las paredes cerca del Estadio Monumental, donde la estrella pop Taylor Swift ofreció ayer por la noche el primero de sus tres conciertos en Buenos Aires, en medio de la polarización argentina a días de las presidenciales.

Esta es la segunda etapa de la gira latinoamericana de Swift, después de México y antes de Brasil. Fanáticos de Uruguay, Chile, Paraguay, Perú e incluso Venezuela viajaron para verla en el Monumental.

Miles de jóvenes esperaron desde el amanecer la apertura de puertas cantando y compartiendo sus “friendship bangs”, las pulseras que forman parte de la cultura swiftie. La mayoría lucía algún atuendo alusivo a las distintas eras de la carrera de Swift.

También había camisetas de la selección argentina de futbol con el número 13 (número de la suerte de Taylor) y el apellido Swift en la espalda. “Traicioné a Messi un ratito nada más”, comentó la pícara Sofía Ranui, de 21 años.

“Argentina es todo política y futbol y no se puede separar. Te das cuenta cuando ves los carteles de (los candidatos Sergio) Massa y de (Javier) Milei, que aprovechan lo que está de moda. Estando tan cerca de las elecciones van a ver dónde está el foco de atención y le van a hincar el diente”, señaló este fan.

En las inmediaciones del estadio había también afiches de The Eras Tour con la figura de Sergio Massa reemplazando a Taylor Swift y la leyenda “Massa, the presidencial tour”. Algunos de los carteles que dicen: “Swiftie no vota a Milei” tenían tachada la palabra No, reflejo de la polarización política argentina. Otros llevan el hashtag #MileiesTrump.

“Ella está en contra de Trump y de todo lo que representa a Trump, que es un ser machista”, dijo Miriam Monllau, una fan de Swift de 31 años. /AFP