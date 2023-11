Las secuelas no son cosa rara en Hollywood. Pero pocas películas de la historia reciente han llegado cargadas con tanta historia, dentro y fuera de la pantalla, como The Marvels.

La primera producción de la franquicia de superhéroes de Disney en traer un elenco totalmente femenino, en los cines de Estados Unidos este viernes, no sólo está ambientada tras los eventos de las 32 películas previas de Marvel, sino que también retoma la trama de dos series de televisión.

Brie Larson, quien encarna a la Carol Danvers de Captain Marvel, recibe a Monica Rambeau y Kamala Khan, quienes debutaron ante el público en las series derivadas de Disney+ WandaVision y Ms Marvel.

Las tres superheroínas deciden unir fuerzas luego de que una falla técnica las obliga a intercambiar entre sí sus cuerpos de forma involuntaria cada vez que usan sus súper poderes.

Este tipo de complejidades no son novedades en las películas de Marvel, pero son impulsadas en medio de los crecientes temores de que la audiencia desarrolle “cansancio de superhéroes”. Un crítico de la revista Variety llegó a decir que mantenerse al día con las franquicias se ha vuelto una “tarea”.

La directora Nia DaCosta dijo que el desafío de la película estaba en un cuidadoso equilibrio entre aprovechar los contextos de las mujeres y desarrollar nuevas y alocadas aventuras espaciales.

“Tratamos de enfocarnos en honrar sus historias. Tipo, ¿qué necesitamos ver en esta próxima etapa de los personajes? y ¿cómo lo equilibramos?”.

Fuera de la pantalla The Marvels también se enfrentó batallas cuesta arriba. La película enfrentó cuatro semanas de nuevos rodajes, y su lanzamiento fue atrasado varias veces.

Esta cinta también busca un lugar privilegiado en un año en que cintas protagonizadas por mujeres fueron favoritas.

