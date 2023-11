En ambas Cámaras del Congreso se registraron conatos de bronca por el tema de Acapulco, principalmente en San Lázaro, donde los diputados chocaron al discutir las reservas al Presupuesto de Egresos del próximo año.

Esto luego de que se desechó una reserva presentada por el coordinador de Acción Nacional, Jorge Romero, en la que solicitaba un fondo para la atención de damnificados en Guerrero.

El panista subió a tribuna en ánimo conciliador y avisó que no haría ni una sola provocación, “no voy a hacer ni una sola injuria, no voy a hacer ni siquiera una sola crítica al Gobierno, ni una. Lo que les pido es que por favor puedan escuchar, escuchar, familia”.

“Nosotros ayer en la Junta de Coordinación Política, todos los grupos parlamentarios hicimos un gesto de donación de más de 20 mil despensas para Acapulco.

“No nos peleamos, compañeras y compañeros, nos vamos a seguir peleando, lamentablemente después, pero hoy la oposición primero los quiere convocar a un solo gesto de unidad, con humildad”, dijo Romero.

Sin embargo, antes de terminar su intervención, pidió que se abriera el tablero para la votación, la cual siempre se realiza vía económica, es decir, a mano alzada.

La secretaria de la Mesa Directiva, la diputada Brenda Espinosa López (Morena), consideró que la mayoría votó por desechar la reserva y aunque por reglamento los coordinadores pueden solicitar la apertura del tablero ante la duda, la presidenta de la Mesa Directiva cantó el resultado contra la reserva, ante la no existencia de duda.

Mientras que en el Senado, el banderazo de salida de un camión con supuesta ayuda para los damnificados de Otis en Guerrero que hizo la bancada de Morena con su dirigente nacional, Mario Delgado, afuera del Senado, ocasionó un nuevo enfrentamiento entre la mayoría legislativa y senadores de oposición.

“Yo fui de esas senadoras que firmó el documento para que se me descontara de mi salario para donar a Guerrero y también fui de esas senadoras que fui y dejó víveres al centro de acopio, y el día de hoy Mario Delgado en su presencia en el Senado fue a dar banderazo de salida a los víveres que están en ese centro de acopio. Éste no es el centro de acopio de Morena, ésta no es la caja de recaudación de Morena”, acusó la senadora del PRI, Claudia Anaya.

