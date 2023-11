Un usuario al parecer fue estafado a través de Mercado Libre, pues compró un iPhone 15 pro max en dicha página; sin embargo, recibió una caja rellena de plastilina en lugar del teléfono celular. Aquí te contamos lo que sabe al respecto.

A través de la red social X, un usuario de nombre Alberto reveló detalles de la presunta estafa que vivió. De acuerdo a su denuncia, el pasado sábado 4 de noviembre, el hombre decidió comprar un iPhone 15 pro max de 256 GB en la página de Mercado Libre. Su compra fue por la cantidad de 28 mil 990 pesos.

Llegado el día de la entrega, que al parecer fue el domingo 5 de noviembre, recibió el paquete en su domicilio. Al abrirlo, encontró que su teléfono celular era en realidad plastilina.

“Así como lo ven, recibí una caja rellena de plastilina, la caja estaba sellada, el paquete y bolsa en buen estado no parecen manipulados o que hayan sido los repartidores, pareciera que la caja la metieron ya sin teléfono”, declaró el usuario.

Mercado Libre cierra caso

Asimismo, Alberto decidió abrir un reclamo en Mercado Libre, pues existe una protección al comprador si el producto no llega bien o no es lo que pidió. Sin embargo, relató que la empresa tomó la decisión de cerrar su caso, no regresarle el dinero y éste se quedaría en la cuenta del vendedor.

“[…] abrí un reclamo que era el paso a seguir, en menos de 24 hrs Mercado Libre cerró mi caso y tomó la decisión de no regresarme mi dinero o en su caso proteger mi compra y hacer una investigación… Argumentando que ya me había protegido 1 vez y fue hace 5 años en un producto que me llegó con caja vacía y unos kleenex, el valor no superaba los 500 pesos y ese es su argumento para no investigar o asumir su responsabilidad como empresa y como vendedor”, recalcó, adjuntando una captura de pantalla de la conversación con Mercado Libre.

Además, en dicha conversación, la empresa recomendó al afectado entablar una conversación con el vendedor para llegar a un arreglo; sin embargo, esto no sucedió.

“[…] la actitud del vendedor ni hablar….. En ningún momento respondió al reclamo hasta que lo empecé a bombardear con preguntas en sus publicaciones”, dijo Alberto.

Producto que me llego con caja vacía y unos kleenex el valor no superaba los 500 pesos y ese es su argumento para no investigar o asumir su responsabilidad como empresa y como vendedor…..

Por último, el usuario hizo un llamado a tener cuidado en dónde compran, para que no pasen la misma experiencia que él, pues se acercan fechas como El Buen Fin, Navidad, Año Nuevo y Reyes.

“Hago pública mi experiencia porque se acerca el buen fin, navidad, año nuevo y reyes….. Mi consejo es compren donde puedan ver el producto físicamente o en empresas serias, en @ML_Mexico no se hicieron responsables por lo sucedido y no hay manera de obtener justicia. […] Tengan mucho cuidado con sus compras pq se van a escuchar más casos… En Internet se consiguen los sellos para las cajas iphone”, agregó.

Por supuesto, el caso dividió comentarios, hay quienes dicen que a quién se le ocurre comprar un iPhone de alta gama en Mercado Libre, si lo podían hacer en una tienda Apple. Hubo otros internautas que dijeron que pasaron lo mismo y contaron su anécdota. Algunos más recalcaron que el usuario miente.

Aquí te dejamos algunas reacciones:

“Me pasó igual con un producto ayer. Me mandaron cables y @ML_Mexico @ML_Ayuda decidió cerrar el reclamo!!”; “Me pasó lo mismo, deje de comprar en @ML_Mexico porque nunca están de tu lado, el vendedor recibió una devolución que hice pero no lo encontró en su almacén, a lo que ML optó por cerrar el reclamo y me pidió que me arreglara con ellos, quedé sin dinero y sin compra @AEO_MX”; “Así o más fake su cuenta recién se abrió en Junio, sólo la ha utilizado para esto y no es la primera vez que “le roban”“;”Ahí dice que no es la primera vez que levantas un reclamo así, probablemente a eso te dedicas a fingir “;”Ir a la tienda física para avisar este tipo de cosas no cuesta nada, pero hasta salen más barato y evitas el miedo como este tipo de cosas”, mencionaron.

