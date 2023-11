El tenor mexicano Javier Camarena interpretará las canciones infantiles de Francisco Gabilondo Soler en una serie de conciertos especiales, los cuales asegura que conservarán la magia que la música de este personaje sin igual que siempre ha tenido.

“Más que canciones, Cri Cri presentaba cuentos musicales, no hay que olvidarnos que él venía de la radio y usaba muchas ambientaciones y onomatopeyas como los sonidos de los animales o de los ambientes en donde se desarrollaban sus historias y por eso mismo es que hay cosas muy específicas que no se pueden tocar, una de ellas es la de imaginar a través de sus letras”, dijo el tenor durante la conferencia de prensa en la que presentó el espectáculo titulado Javier Camarena Canta a Cri Cri.

Agregó que sus obras eran más que escuchar, era un acto de imaginar “y, de esa manera cada quien tenía en su mente una imagen de la abuelita, de la fuente del chorrito, de cada cosa y cada personaje que se describen, por eso en estas presentaciones no pretendemos quitarlo y tan solo habrá un ropero que haga alusión al Grillito Cantor porque cada quien recordará muy a su manera las canciones”. Esta es la segunda vez que el tenor interpreta canciones infantiles, por lo que aseguró que Cri Cri tiene gran significación en su vida.

“Recuerdo escuchar a Cri Cri cuando era pequeño, la revista Selecciones sacó unos discos, eran nueve viniles y me acuerdo que eso era mi vida de pequeño y definitivamente estos conciertos me recuerdan en gran medida a esos días, pero tengo una relación cercana con Ropero, me recuerda mucho a mi abuelita y en 2016, la primera vez que pude hacer este concierto se la pude cantar, ahora ella ya no está conmigo y también lo veo como un homenaje muy personal a ese momento”, compartió Camarena.

Además, esta nueva versión realizada en el marco del 11 Festival Artístico de Otoño, tendrá nuevos temas que no habían sido incluidos en 2016.

“Replanteamos un poco las canciones y en esta ocasión no serán las mismas exactamente, pues agregamos cinco temas nuevos, los cuales son Bombón I, El Chivo Ciclista, Chong Ki Fu, Cómo le va, Borreguito y Fiesta de los Zapatos, las cuales van a ser acompañadas por otros clásicos que todos conocemos”, destacó el tenor.

“Es muy importante para mí retomar este proyecto tan maravilloso y necesario para los oídos y los corazones de nuestros niños en estos días en los que la oferta musical con la que ellos cuentan es bastante limitada y tener esta oportunidad de compartir con nuestros niños música tan maravillosa y de gran calidad compositiva me hace sentir feliz y hacerlo en un escenario tan íntimo hace qué las reacciones sean tan palpables”, aseguró.

Camarena Interpreta a Cri Cri tendrá lugar los días 8, 9, 10 y 12 de noviembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, la entrada es completamente gratuita, sin embargo, son muy pocas las localidades disponibles, por lo que se recomendó que los asistentes lleguen al menos dos horas antes al recinto.

Pero eso no es todo, pues debido a la demanda habrá transmisiones a través de las redes sociales oficiales de la Sociedad de Autores y Compositores de México, la cual quedará alojada para que pueda ser disfrutada posteriormente.