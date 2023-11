El panorama en Acapulco, Guerrero, es todavía sombrío tras el huracán Otis, aunque el Sol ilumine la ciudad que fue catalogada como el destino turístico nacional más reconocido internacionalmente… y en la que ahora, hay familias que buscan con desesperación a seres queridos que no han vuelto a casa.

Tan sólo en Pie de la Cuesta son 25 los pescadores desaparecidos tras el devastador paso del huracán y muchos de ellos no pierden la esperanza de encontrarlos.

A esta terrible situación, se suma que aunque la ayuda fluye poco a poco, es aún insuficiente para paliar el hambre y la sed de quienes lo perdieron todo.

Los ausentes no sólo son hombres, a la costera Miguel Alemán llegaron Ana y Juan, quienes pegan en las paredes imágenes de Abigail, de quien desconocen su paradero luego de que Otis golpeara la región.

“No sabemos nada de ella, estamos conscientes que no es la única, pero estamos desesperados. Ya recorrimos hospitales, fuimos con las autoridades, pero en ningún lado nos dan razón, lo único que nos queda es pegar volantes, seguir preguntando y buscar”, señaló Ana en entrevista para 24 HORAS.

Como ella, hay muchas personas que buscan a sus maridos, a sus hijos e hijas, pero conforme avanzan los días, la esperanza se consume.

‘NO QUEDA NADA’

En la costera se ve andar a una mujer cansada, María de Lourdes, quien se acerca a la región donde se concentran los apoyos y la señal de celular es la óptima para informar que está bien.

Lulú tiene 71 años y en sus ojos son visibles las lágrimas y ojeras de ya varios días. Ella nació, creció y se casó en el puerto, tuvo la oportunidad de ver el destino turístico en sus años dorados, cuando inspiraba las canciones de Agustín Lara y era punto de referencia para estrellas del cine mexicano y hollywoodense.

“Ya no queda nada, es algo que me da sentimiento, uno de los lugares más bellos del mundo ahora está en ruinas, ya no brilla. Aquella ciudad que fue construyéndose poco a poco, que me dio tantos recuerdos de niña ya no está y si vuelve a resurgir, no será como antes, son cosas que no van a volver”, lamentó.

La señora reprocha que aunque hay presencia de la Guardia Nacional, las autoridades locales no se han hecho presentes.

“Se requiere de solidaridad, de saber que tienes un apoyo, un respaldo, que alguien está trabajando porque la situación se componga, hay apoyo ahorita sí, pero no de todos y no el que se necesita para salir adelante”, expresó.

En este sentido, convocó a que los ciudadanos visiten Acapulco y a que contribuyan a levantar el puerto, quien siempre ha logrado salir de la tragedia.

SERVICIOS DE APOYO

Poco a poco los escombros que han sido referente de los destrozos y de la catástrofe que todavía impera, van desapareciendo. Ayer llegaron cuadrillas de limpieza para eliminar la basura, los desperdicios y los despojos tras Otis.

Mientras, continúan avanzando los censos sobre las condiciones en que viven los habitantes del puerto, cuántos perdieron su casa, se quedaron sin techo o perdieron electrodomésticos.

“Existe mucha desinformación: unos dicen que sólo bastará dar los datos y decir si perdiste todo o no, y otros que después de dar los datos, revisarán personalmente cada daño, es decir, harán una segunda vuelta”, detalló María Bojz, una de los damnificados.

Además, como una forma de apoyo a los más vulnerables, se dio a conocer que será desde hoy cuando se paguen en efectivo las pensiones para adultos mayores.