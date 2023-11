Alicia Villarreal comparte que la rechazó Luis Miguel y presenta "Ojo por Ojo"

La cantante Alicia Villarreal ha iniciado una nueva era pues ahora es una artista independiente y con ello lanzará una serie de temas de su autoría.

Y es que este año la también fundadora de Límite mencionó que su público la ha motivado a seguir dando toda su energía en los escenarios.

“He trabajado mucho y la gente me ha inyectado mucha energía para sacar este álbum y ya por fin la gente escucha mi nueva canción. Es una nueva aventura, sigo escribiendo mi historia”, mencionó en conferencia de prensa.

Y es que esto surge luego de que la “Güerita consentida” recibió un reconocimiento de la mano de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) por 25 años en los que se dedica a escribir.

“Me da mucho gusto porque nunca he tenido reconocimiento como autora. Solo me decían felicidades por ‘Te quedó grande la yegua’ o ‘Soy insensible a ti’. Me hicieron dudar como autora pero hoy en día he avanzado y me he preparado para conectar y transmitir emociones. Espero seguir escribiendo y que mis temas sean interpretados por otros artistas”, agregó.

Ejemplo de ello fue a Luis Miguel quien de acuerdo a Villarreal le rechazó una canción llamada “Por no saber de ti” escrita en 1998.

“A mí me hubiera encantado que Luis Miguel me hablara en una canción. Sí he escrito canciones para otros artistas y espero trabajar darle más energía eso […] A mí (el equipo de Luis Miguel) me dijeron que no cantaba canciones de otros autores que no fueran con los que ha trabajado”, mencionó Villarreal en conferencia de prensa.

Aunque no dió una fecha exacta, Alicia Villarreal promete que en 2024 habrá un nuevo álbum a siete años de no presentar proyectos inéditos.

Adicional a esto, la cantante de Monterrey informó que iniciará una gira llamada “Dónde todo comenzó” en el que visitará Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia y Bolivia.

