Un par de activistas ambientales atacaron a martillazos “La Venus del Espejo” situada al interior de la National Gallery de Londres.

Este hecho ocurrió a las 11 horas de este 6 de noviembre en la Sala 30 de la National Gallery de Londres, Reino Unido. El ataque al popular lienzo quedó registrado en video el cual se difundió en redes sociales.

En las imágenes se aprecian a un par de jóvenes activistas de ‘Just Stop Oil’ quienes realizaron los destrozos en protestas para evitar el consumo de combustibles que dañan el medio ambiente.

“Las mujeres no consiguieron el derecho al voto votando. Es la hora de la acción, no de las palabras. Es el momento de abandonar el petróleo. Si amamos la historia, si amamos el arte, si amamos a nuestras familias, debemos abandonar el petróleo”, dijeron los activistas.

De acuerdo con la National Gallery, los jóvenes al parecer tomaron “martillos de rescate” y quebraron el cristal que protege “La Venus del Espejo” -cuadro pintado por Diego Velázquez-.

Por estos hechos los atacantes han sido detenidos y la pintura “ahora está siendo retirada de exhibición para que pueda ser examinada por los conservadores”, apuntó la galería en redes sociales.

At just before 11am this morning (6 November 2023) two people entered Room 30 of the National Gallery.

The pair appeared to strike The Toilet of Venus (‘The Rokeby Venus’) by Velázquez with what appeared to be emergency rescue hammers. The room was cleared of visitors and police…

