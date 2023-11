La 13 edición del festival de metal, Hell & Heaven, comenzó este viernes 3 de noviembre en medio de cancelaciones de varias bandas por presuntos incumplimientos por parte de los organizadores.

Desde el anuncio del cartel original -que incluye a Slipknot, Muse y Guns N’Roses- las agrupaciones que han cancelado son:

Fue por medio de un comunicado que la banda anunció que no participará en el festival, debido a que “la organización no cumplió con los términos necesarios”.

“Debido a problemas contractuales, My Dying Bride ya no actuará en el Festival Hell and Heaven en México”, escribió en su página de Facebook.

La banda de punk rock mexicano se sumó a las cancelaciones por “falta de incumplimiento”.

“Espécimen también se suma con todas las bandas que han subido cartel canceled, comprendemos que son situaciones logísticas que son sumamente vitales y necesarias para la formalidad de un festival que este año sorprende de otra manera ante la expectativa de un público rockero y leal”.

Su presentación estaba programada para el viernes 3 de noviembre, pero anunció que se bajaría del cartel “debido a depósitos no recibidos y logística de vuelo”.

“Desafortunadamente, no podremos actuar hoy en @hhopenair debido a la logística de viaje imprevista”, ecribió en su página de Facebook.

“Debido a que aún no se cumplen los requisitos logísticos”, la banda anunció que no se presentará en el Hell & Heaven.

Cenotaph

“Lamentablemente, debido a circunstancias ajenas a nuestra banda, nos vemos obligados a cancelar nuestra presentación en Hell & Heaven 2023.

A una semana del evento, los detalles necesarios no se han confirmado”, informó la banda.

"Hell And Heaven 2023"

Announcement of festival appearance cancellation Nov 5 (Sun)

We are sorry that we will not be able to go to Mexico, but look forward to another opportunity to visit Mexico!#HellAndHeaven #HH23 pic.twitter.com/OGByrpL195

— 花冷え。 (HANABIE.) (@HA_NA_BIE_) November 2, 2023