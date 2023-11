El neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, se impuso este sábado con facilidad en la carrera sprint del GP de Brasil, superando al británico Landon Norris (McLaren) y al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull).

Verstappen, el tri-campeón mundial que este viernes ya fue el más rápido en la clasificación y saldrá este domingo en la ‘pole’ del Gran Premio sudamericano, superó en los primeros metros a Norris, quien salía en primera posición, y paseó a partir de allí durante las 24 vueltas que completaron la carrera en el circuito de Interlagos, Sao Paulo.

“Fue muy importante hacer una buena salida (…) Conseguí pasar Norris, y después se trató ahorrar los neumáticos. 24 vueltas son mucho para los neumáticos”, dijo Verstappen tras ganar el sprint.

El neerlandés, dominador absoluto de la F1 esta temporada, se mostró esperanzado de “poder hacer algo parecido mañana”, durante el Gran Premio.

Con su victoria en el sprint de Interlagos, Verstappen amplía el récord de victoria en este tipo de carrera desde que fue establecida en 2021, con 7 triunfos.

Max Verstappen WIIIIINS the final Sprint of 2023! Once he passed Lando Norris at Turn 1, he never looked back! Norris comes home second, with Perez third#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/K939b9a5vf — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

Pérez suma puntos de oro

Por su parte, Norris, que salía en primera posición, admitió que su mala salida le perjudicó.

“Tengo que analizar la salida, no sé qué pasó. Creo que fui conservador, tengo que mejorar para mañana. Intenté alcanzar a Verstappen, pero no lo logré”, aseguró.

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, tercero, sumó seis valiosos puntos que le permiten distanciarse del británico Lewis Hamilton en el podio final de la temporada. Con los puntos del sprint, Pérez es segundo con 246, mientras que Hamilton es tercero con 222.

“No fue una carrera fácil, acabé perdiendo posiciones para Russell y Hamilton. Después fui luchando, tuve que gastar mucho mis neumáticos y lo pagué al finalizar la carrera. Fue un buen día en general, pero la salida fue mala”, comentó ‘Checo’.

El GP de Brasil se disputará este domingo a partir de las 14:00 hora local, en el circuito Interlagos de Sao Paulo, con 71 vueltas a los 4,309 kilómetros que tiene la pista.

Final preparations before getting ready to head out for Sprint Shootout! Live blog 👉 https://t.co/PWvXWAd4eX#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/b6nHkjITSB — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

Clasificación del sprint del Gran Premio de Brasil

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3. Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

4. George Russell (GBR/Mercedes)

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

8. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

9. Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull)

10. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

11. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

13. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

14. Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

15. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

16. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

17. Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo-Ferrari )

18. Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari)

19. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari )

20. Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes)

SPRINT POINTS Every one of our points-scorers moved around during that race! A fabulous final Sprint of the season 😍#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/h0Y7SEeEHx — Formula 1 (@F1) November 4, 2023

