Este Halloween tuvo muchos y variados disfraces, desde la sensación entre los más chicos, “Skibidi Toilet”, hasta el más reciente éxito en el cine, “Five Nights at Freddy’s”, con Chica, Foxy Freddy y Bonnie. pero, ¿Qué hay de una rata y una lata de thinner?

Hay otros atuendos que son clásicos, la vieja confiable o simplemente que no requieren de un esfuerzo más allá de ponerse una máscara o una diadema con cuernos para representar al diablo, a una parca o un vampiro.

Sin embargo, siempre está esa persona que pretende llevar su disfraz un paso más allá y así es como llegamos con este par de personas, que con un atuendo sencillo y sin mayor complicación, logran reventar el internet y dividirlo entre quien no conoce y quien sí sabe la turbia y desagradable historia que hay detrás.

Este disfraz está al borde de la excelencia. No pidan contexto, quien entendió pues entendió… pic.twitter.com/86gVs9ytfh — Gerardo Sifuentes 💊 (@Sifuentes) October 30, 2023

Resulta que el disfraz de una lata de thinner y una rata, divide mucho las opiniones de los usuarios, pues hay quien no conoce en absoluto el tema y hay otra sección que sabe la historia, pero deciden omitir cualquier comentario al respecto.

Si son valientes, cero asquerosos y chismosos, aquí les contaremos sobre la historia detrás de “este disfraz está al borde de la excelencia”, como lo describe el autor de la publicación en X, @Sifuentes.

Segunda advertencia

Si quieres seguir leyendo al respecto y luego te arrepientes, no digas que no se te avisó, no se te notificó. El registro más antiguo que encontré sobre la historia es de hace 4 años, cuando llegó una historia al subreddit MAAU.

Si no sabes qué es un subReddit o qué es Reddit, eso es harina de otro costal, así que te dejaré este link para que vayas a descubrirlo.

El usuario Berroda se dispuso a narrar una anécdota que vivió con su primo mientras rentaban un depa con él.

El primo era medio depravado y se cuenta que metía cualquier tipo de persona al departamento, incluso indigentes, para hacerles el delicioso -dicho de una manera más apropiada-.

Justamente fue con un vagabundo donde el punto central de la historia ocurre y lo que le da sentido al disfraz. Resulta que mientras el primo depravado intimaba con el señor homeless -no entraremos en detalles- este sujeto maloliente, como lo describe el texto, se monea… ¡Con una rata!

Lo peor aún no pasa, mientras el vagabundo y el depravado están en el acto de amor, es el primero quien introduce en una cavidad la rata con la que se moneaba.

Hasta aquí

Sinceramente, creo que ya conté suficiente sobre lo ocurrido en ese texto, no se sabe si sucedió o no, pero si quieres leer el texto íntegro -bajo tu propio riesgo-, da clic aquí.

Ahora bien, regresemos al punto importante de esta nota, ya con el contexto -que bajo tu propio riesgo leíste- sabrás a qué se refiere el disfraz de Halloween que este par de personas lectoras y cultas del internet portaron.

Tal vez ya sea tarde para que uses este disfraz en alguna fiesta, pero muy probablemente, no pase de moda nunca y el siguiente año, lo puedas portar, orgulloso de saber qué hay detrás de él – o no-.

GG