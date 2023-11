Disney sorprendió a sus seguidores tras el lanzamiento del primer tráiler y póster de la película of the Planet of the Apes” (El Reino del Planeta de los Simios en español), el cual marca el regreso del sanguinario ‘César’.

Este jueves, Disney a través de sus cuentas oficiales liberó el primer avance y póster de la cuarta parte de la saga, que inició en 2011 con la dirección de Rupert Wyatt, en El planeta de los simios revolución.

Se trata de la película “El Reino del Planeta de los Simios”, la cual según lo mostrado en el video de 1:50 minutos, se desarrollará varios años después de los eventos que nos contaron en “La guerra del planeta de los simios”, donde varios clanes han prosperado, mientras que los humanos han retrocedido a un estado salvaje.

Siendo así que, la narrativa seguirá la historia de un líder simio que tratará de esclavizar a sus semejantes de otros clanes, con el fin de encontrar la máxima tecnología humana posible para convertirse en el simio más poderoso que existe. Sin embargo, no le será tan fácil ya que, Cornelious, el hijo de César, quien quiere descubrir el mundo y encontrar la libertad.

Para ello se ayudará de una niña humana , con la cual vivirá una gran aventura única, mientras va desafiando lo que el líder simio trata de imponer.

¿Quiénes formarán parte del elenco?

Freya Allan, Ciri en ‘The Witcher’, Owen Teague, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A’abzgi y William H. Macy encabezan el reparto de una película que 20th Century espera que sea el inicio de una nueva trilogía.

¿Cuándo se estrena?

La fecha de estreno en cines de ‘El reino del planeta de los simios’ será el 24 de mayo de 2024.

En tanto que si aún no has visto el sorprendente tráiler de lo que será esta nueva película, a continuación te lo dejamos.

Welcome to the Kingdom of the Planet of the Apes.

In theaters May 24, 2024. pic.twitter.com/rYi6jk6UpO

— Kingdom of the Planet of the Apes (@ApesMovies) November 2, 2023