El nuevo tema del cuarteto de Liverpool, Now and Then logró impactar en todas las redes sociales y en la opinión, lo cual demostró que la Beatlemanía sigue viva y que a pesar de los años, el rock de los británicos aún es suficiente para hacerle frente a los estilos musicales actuales.

En la red social X, el tema inédito se volvió tendencia, asimismo iTunes de Estados Unidos reportó que la canción se volvió en la número uno en la plataforma.

En el caso de YouTube, la canción tiene 1.9 millones de visualizaciones, pero no solamente es la música lo que ha dado de qué hablar, pues la letra ha tocado el corazón de los beatlemaniacos de todo el mundo.

“I know it’s true, it’s all because of you” (Se que es cierto, que todo es por ti), es como inicia la voz de Lennon y si bien la canción pareciera hablar de una relación amorosa, lo cierto es que cada quien le ha dado su significado, pues si bien habla de retener a un posible amor, también hay quienes han interpretado la letra en un sentido más espiritual, sobre retener a alguien a la vida y aceptar su partida.

Lo anterior gana más relevancia al tener en cuenta que es la última canción del cuarteto y que significa su digna despedida y una consagración después de haber sido ya consagrados.

Grabada originalmente por Lennon durante 1978 con su piano en su departamento de Nueva York, la cinta fue entregada por la viuda de este, Yoko Ono en el 94, sin embargo no se pudo terminar hasta este 2023 con ayuda de la inteligencia artificial que ayudó a limpiar la voz del cantautor del casete original.

Now and Then ya está disponible en todas las plataformas de música. De igual manera hay un corto documental de 12 minutos en el que se cuenta la emocionante historia de cómo este trabajo logró salir a la luz en pleno 2023.

