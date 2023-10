Te compartimos aquí cuáles son las canciones con más reproducciones en Spotify de la princesa del pop.

Britney Spears ha vuelto a dar de qué hablar, aunque esto no se debe a que vaya a lanzar música nueva sino por su más reciente libro “The Woman In Me”.

En él se revelan varios secretos de cuando estaba en la cima de su carrera, a inicios de la década de los 2000. Una de las partes más sonadas de su libro fue lo que se refiere al aborto que ella mencionó que tuvo después de que el cantante, y su pareja en aquel entonces, Justin Timberlake, la obligara.

Este lanzamiento puede significar un cambio en la carrera de Spears, después del problema que tuvo en años recientes, relacionado a su tutela.

Esta cantante recibió el sobrenombre de “Princesa del pop” debido a que a finales de la década de los noventa e inicios del nuevo milenio era no sólo una de las artistas más escuchadas, sino era toda una sensación. Impuso una moda, muchas jóvenes querían ser como Britney. Se volvió todo un fenómeno mediático desde el inicio de su carrera.

Sus álbumes como …Baby One More Time, Oops!… I Did It Again, In The Zone y Blackout son de lo más escuchado del dance pop de la época.

Esto se debe a que la cantante le dio un sonido más fresco al dance y electro pop, incorporando muchos estilos que sonaban en la época. Con ello abriría paso a una nueva generación de artistas pop.

Te contamos cuáles son sus canciones más reproducidas en Spotify.

Te podría interesar: ¡Atentos! Karol G anuncia segunda fecha en el Estadio Azteca

Toxic

Esta es la canción más reproducida de la cantante. Acumula actualmente mil 060 millones 913 mil 061 reproducciones. Debido a su más que reconocible intro de cuerdas es considerada una de las mejores canciones pop de la primera década de este siglo.

Baby One More Time

Otra de sus canciones más recordadas. En Spotify cuenta con 696 millones 460 mil 227 reproducciones. Su pegadizo ritmo de hip hop y su estribillo de piano hacen que esta canción sea un éxito desde sus primeras notas.

Oops!… I Did It Again

Las voces iniciales de Britney, que dan pie a la pista instrumental, garantizan una canción muy inmediata al instante. La canción tiene en la plataforma 679 millones 301 mil 118 reproducciones.

Gimme More

Compuesta para el álbum Blackout, esta canción supuso un cambio en el sonido clásico de Britney, incorporando nuevos elementos de producción y aún más elementos electrónicos. A pesar de esto, fue bien recibida la canción, con un total de 539 millones 589 mil 041 reproducciones en la plataforma de streaming.

Te recomendamos:

PGR