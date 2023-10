El argentino Alejandro Garnacho, mostraba una buena racha luego de concretar la victoria del Manchester United ante 1 a 0 ante Copenhague en la fase de grupos de la Champions League.

La victoria se dio después de una dramática ronda de penaltis donde Garnacho aseguró una anotación para la escuadra roja, posterior, era el turno del sueco Jordan Larsson quien desaprovecho la oportunidad del empate cruzando el disparo, pero el arquero del MU, André Onana, sería el héroe que con éxito, atajo el tiro.

Horas después del encuentro, el español, pero nacionalizado argentino, publicó una foto en su cuenta de X como forma de agradecimiento a su compañero Onana tras su participación en la victoria, el delantero acompaño la foto de dos emojis de gorilas, provocando con esto, una ola de ataques donde destacaban las acusaciones de racismo.

Al percatarse del revuelo, el jugador modificó el post, borrando los emojis y dejando únicamente la imagen donde aparece junto al héroe del equipo.

Ante esto, la Asociación del Futbol (FA) informó que Garnacho podría ser sancionado por violar las normas sobre publicaciones racialmente sensibles en redes sociales.

Infortunadamente, la lupa se ha mantenido sobre el joven jugador por diversas reacciones y actitudes que ha mostrado en redes, como lo fue el no haber sido elegido por la selección argentina para el mundial de Qatar 2022 al dar like a un post que rezaba “No convocaron a Garnacho porque es español”.

Hasta el momento no se ha emitido alguna declaración oficial por parte de la Federación de Futbol sobre si existirá alguna sanción o no, sin embargo, algunos aficionados comentan que una sanción sería demasiado, ya que ambos jugadores suelen llevarse así entre ellos y no tiene que ver con alguna ofensa.

El gaurdameta apoya a su compañero

El arquero del equipo rojo, André Onana, mostró su apoyo hacia el delantero argentino y pide no hacer la situación más grande: “La gente no puede elegir lo que me ofende. Sé exactamente lo que Garnacho quería decir: poder y fuerza. Este asunto no debe ir más allá”.

🇦🇷 ¡GARNACHO PODRÍA SER SANCIONADO POR LA FA! 📱 Sería por romper las normas de comportamiento en REDES SOCIALES con esta publicación ℹ️ Manchester Evening News pic.twitter.com/B68bRVLOyY — Post United (@postunited) October 26, 2023

OD