En redes se viralizó un clip que muestra el libro para colorear que pusieron a la venta, ni más ni menos que del cantante de corridos tumbados ¡Peso Pluma!

El cantante jalisciense, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Doble P, ha sido blanco de las críticas luego de las recientes declaraciones que dio Nicky Nicole, en donde habría comparado al intérprete de “La Bebé” con un perro tras ser cuestionada sobre si mantenía o no una relacion con Peso Pluma.

Si bien la cantante de manera tajante lo negó, en días recientes Hassan subió una foto con Nicky, por lo que le llovieron críticas, pues internautas señalaron que no le bastó la humillación pública. Y tal parece que no, ya que, el artista á quien incluso han llegado a señalar que es hijo no reconocido del ‘Gallo de Oro’, no ha dejado de trabajar y de cautivar ante cada paso que da en la industria musical, en donde ha logrado derribar fronteras y no solo eso, a muchos artistas, como Bad Bunny.

Asimismo, sorprendió en Tiktok, aunque de manera indirecta, luego de que presuntos comerciantes lanzarán a la venta un libro para colorear, inspirado en su imagen.

Este producto novedoso, que si bien se vende con frecuencia en los tianguis y mercados sobre ruedas y en su mayoría son elaborados con base a los personajes favoritos de las caricaturas, películas o series de moda para niños, según se detalló en el clip de Gloria Martínez Pérez (@gloooriamp), circula en un puesto ambulante de San Luis Potosí.

Y este trae varias imágenes a blanco y negro de Peso Pluma para que los niños puedan darle el color de su preferencia.

Reacciones al libro de Doble P

Como era de esperarse el clip de 10 segundos rápidamente se viralizó, pues ha logrado alcanzar 1 millón 400 mil reproducciones , 197 mil 300 me gusta y diversos comentarios en los que internautas aplauden la creatividad de los ingeniosos.

“Me levanto al baño y luego me pongo a dibujar”

“y pensar que son el futuro”

“Me llevó dos”

“No quiero necesito ese libro”.

