El baterista y fundador de Dream Theater regresa a la alineación después de estar 13 años fuera de este grupo.

Hoy, 25 de octubre de 2023, la banda neoyorquina Dream Theater anunció la reincorporación de su exbaterista Mike Portnoy, quien fue uno de los miembros fundadores.

A través de su cuenta de X, la banda dio a conocer la noticia, publicando una foto donde aparecen Jordan Rudess (tecladista), James LaBrie (cantante), John Myung (bajista), John Petrucci (guitarrista) y Portnoy. El material estuvo acompañado de un mensaje de texto:

“¡Estamos encantados de anunciar el regreso del baterista Mike Portnoy a Dream Theater! Vamos a ir al estudio a empezar nuestro álbum de estudio número 16 y el primero con Portnoy desde Black Clouds & Silver Linings en 2009”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento, la publicación acumula más de 8 mil me gusta y 5 mil reposteos. Los comentarios que se leen son principalmente positivos. En ellos se leen a muchos seguidores de la agrupación emocionados por la sorpresiva noticia.

“No jueguen con mis sentimientos. Por favor díganme que es verdad. Me estoy pinchando”, “Sin palabras. El alma de Dream Theater está de vuelta”, “El rey está de vuelta”, son algunos de los comentarios que se leen.

