Sigue momento a momento de todo lo que ocurra durante el Gran Premio de EU, en donde los pilotos buscan cerrar de la mejor manera el campeonato, incluido el mexicano Sergio Pérez.

As we approach lights out, a look at how our grid will be setting off 👀#USGP #F1 pic.twitter.com/BVlNZv8hjv — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Así es como está conformado el roster de pilotos para la carrera de esta tarde.

Arranca la ceremonia protocolar en el Circuito de las Américas, previo al evento estelar de Fórmula 1.

Para la salida, serán 16 los autos en la parrilla general, luego de determinarse que ambos autos de Haas y Aston Martin saldrán desde el pit-lane.

Inicia la vuelta de formación con Charles Leclerc a la cabeza de la clasificación, tras la pole position del viernes. Lando Norris y Lewis Hamilton lo acompañan en las posiciones de arriba. Checo Pérez saldrá en la novena posición.

Will it be an extra special 100th race for Lando Norris? #F1 #USGP pic.twitter.com/8lAuqaquvX — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Luces verdes en el Circuito de las Américas y comienza la carrera. Lando Norris ataca en la salida y le arrebata el primer sitio a Leclerc.

4/56 Mientras que Norris es perseguido por ambos Ferrari, Checo Pérez ya marcha octavo, tras superar a Esteban Ocon.

7/56 Esteban Ocon es el primer piloto en abandonar la carrera luego de tan solo seis vueltas. La parte alta ahora la conforman Norris, Hamilton y Leclerc.

10/56 Oscar Piastri es llamado por McLaren a pits, para ser el segundo auto que abandona la carrera por el incidente con Ocon.

13/56 Polémica en Estados Unidos. Checo y Red Bull se quejan constantemente de las infracciones de George Russell por exceder los límites de pista, sin que haya algún castigo oficial de las autoridades. El mexicano se mantiene séptimo general por debajo del británico.

17/56 El primer cambio de neumáticos de Max Verstappen obliga a toda la parrilla de arriba, a cambiar la estrategia y que produce los ingresos de Lando Norris, Lewis Hamilton y hasta de Checo Pérez.

22/56 Checo ya supera a George Russell y se ubica en la sexta posición general.

24/56 Con el ingreso a pits de Charles Leclerc para cambiar a compuestos duros, el reacomodo de la carrera deja nuevamente a Norris como líder, seguido por Verstappen y Sainz. Sergio Pérez es quinto general.

28/56 Max Verstappen le arrebata la posición de privilegio a Lando Norris y ya comanda el GP de Estados Unidos.

35/56 Comienzan los equipos a realizar sus últimos cambios de neumáticos en la carrera. Verstappen buscará finalizar con el compuesto duro, mientras que Norris y McLaren apuestan al medio.

LAP 35/56 Plot twist… Norris pits for hard tyres, comes back out in P6 #F1 #USGP pic.twitter.com/ykrOsbhwUx — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

41/56 Verstappen se mantiene como líder de la carrera con más de un segundo de ventaja sobre Norris. Leclerc marcha en la tercera posición, seguido por Hamilton, Sainz y Pérez.

49/56 Lando Norris y Lewis Hamilton protagonizan una lucha intensa por el segundo lugar. El siete veces campeón del mundo ya superó al McLaren y se ubica segundo general.

51/56 Fernando Alonso abandona la carrera por un problema que Aston Martin no logró identificar en la carrera y que llevó al español a renunciar de las posiciones de puntos.

53/56 Checo Pérez supera a Leclerc y se coloca en la quinta posición, en busca de un cierre agresivo por parte del piloto mexicano.

56/56 Max Verstappen se corona en el Gran Premio de Estados Unidos y llega a las 50 victorias en Fórmula 1, seguido por Lewis Hamilton y Lando Norris.