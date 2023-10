El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), flamante tricampeón del mundo de Fórmula 1, sumó ocho puntos más a su cuenta este sábado al imponerse en la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Por su parte, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez fue quinto lugar.

Verstappen, de 26 años, lideró sin oposición desde la ‘pole position’ hasta la bandera a cuadros y terminó con casi diez segundos de ventaja sobre el siete veces campeón Lewis Hamilton, de Mercedes. Charles Leclerc (Ferrari) fue tercero con Ferrari.

Te podría interesar: Verstappen logra la Mini Pole Position para el Gran Premio de EU

Esta es la tercera victoria de Verstappen en una carrera sprint de la temporada y alentó sus perspectivas de otro triunfo en la carrera del Gran Premio del domingo, cuando saldrá desde la sexta posición después de que su mejor vuelta de clasificación fuera eliminada por exceder los límites de la pista.

Lando Norris mantuvo la muy mejorada forma de McLaren al conseguir un sólido cuarto puesto por delante de Sergio Pérez de Red Bull y Carlos Sainz de Ferrari.

George Russell terminó séptimo, pero se vio relegado a la octava posición tras recibir una penalización de cinco segundos, lo que ayudó a que Pierre Gasly, de Alpine, a la séptima plaza.

From one sprint winner to another…

100m world champion Sha'Carri Richardson presented Max Verstappen with his #F1Sprint trophy in Austin 🥇🇺🇸#F1 #USGP pic.twitter.com/UJtDEjpmqL

— Formula 1 (@F1) October 21, 2023