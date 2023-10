El Instituto Nacional Electoral (INE) no aprobó el acuerdo para ordenar a los partidos que, en cinco de nueve estados donde habrá elecciones, se impulsara solo candidatas a gubernaturas.

Tras más de tres horas de debate, la mayoría de consejeros se pronunciaron a favor, pero hubo una confusión y división por los engroses que se propusieron durante la sesión, por lo que terminaron desechando el acuerdo, con seis votos contra cinco, y lo regresaron a comisiones.

“El proyecto no está aprobado, no hay detalles qué votar, lo sentimos”, señaló la consejera Norma de la Cruz, a cuya postura se unieron la presidenta Guadalupe Taddei y Uuc-kib Espadas.

En respuesta, la consejera Dania Ravel Cuevas acusó: “Presidenta, esta es una chicanada, porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que queremos votar el criterio y se aferraron a que eso no fuera así, y se nos dijo que se iban a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración y ahorita ya no, me parece que eso no puede transitar”.

La presidenta del INE le reviró: “Lo único que le voy a pedir consejera es que seamos respetuosas, porque aquí no hay chicanadas” y señaló que la propuesta de cambio que quería hacer la consejera Claudia Zavala fue cuando la sesión ya había iniciado, por lo que no discutiría algo que no conocía.

Se prevé que el tema regrese a comisiones y se convoque a otra sesión con el mismo tema y, además, los partidos reiteraron que están en contra porque el INE, indican, no tiene facultades para regular la paridad en los estados que ya tienen leyes en la materia.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sería el encargado de resolver en definitiva este asunto, pues los partidos anunciaron que acudirían ante esa instancia.

LEG