El Instituto Nacional Electoral (INE) no aprobó el acuerdo para ordenar a los partidos que en cinco de nueve estados impulsen solo a candidatas a gubernaturas; el tema regresa a comisiones.

Tras más de tres horas de debate, la mayoría de consejeros se pronunciaron a favor, pero hubo una confusión y división entre los consejeros por los engroses que se propusieron durante la sesión de este día, por lo que terminaron desechando el acuerdo, con seis votos contra cinco.

“El proyecto no está aprobado, no hay que detalles que votar, lo sentimos”, señaló la consejera Norma de la Cruz, a cuya postura se unieron la presidenta Guadalupe Taddei y Uuc-kib Espadas.

En respuesta, la consejera Dania Ravel acusó: “presidenta esta es una chicanada, porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que queremos votar el criterio y se aferraron a que eso no fuera así, y se nos dijo que se iban a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración y ahorita ya no, me parece que eso no puede transitar”.

La presidenta del INE le reviró: “Lo único que le voy a pedir consejera es que seamos respetuosas, porque aquí no hay chicanadas” y señaló que la propuesta que cambio que quería hacer la consejera Claudia Zavala llegó cuando la sesión ya había iniciado, por lo que no discutiría algo que no conoce.

El consejero Espadas respondió a Ravel: “chicanadas las que nos quiso hacer, que algún consejero o consejera se confunda a la hora de votar, a todos nos ha pasado alguna vez, eso es responsabilidad de cada quien, si lo que querían es que el proyecto se votara en lo general, tenían que votar en lo general o separar cada uno de los puntos, el proyecto fue votado y desechado, no hay materia para que la sesión continúe”.

A su vez, el consejero Jaime Rivera aseveró que la María Elena Cornejo, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, tuvo que anotar todos los puntos y proponer la forma de votación para evitar confusión.

“Entonces hoy no está aprobado en lo general, pero porque se debió especificar que se separaban esos puntos, eso no se especificó a la hora de la votación”.

De nuevo, el consejero Ucc-kib Espadas indicó que fue muy claro que la secretaría ejecutiva anunció la votación en lo general; es decir, por ordenar a los partidos que registraran a candidatas en cinco de nueve entidades, en 2024”.

La consejera Carla Humphrey señaló que “no hay orden en la sesión, estuvimos debatiendo sobre un engrose, donde varios establecimos que estábamos de acuerdo con el engrose (…) la mayoría estaríamos de acuerdo en los considerandos en los que se señalan el número de candidaturas; señora presidenta convoque a otra sesión lo más pronto posible en un termino de 24 horas”.

Guadalupe Taddei apuntó que no se puede repetir la votación y lo procedente era regresar a comisiones y convocar a nueva sesión, “lo cual lamento mucho porque es un tema importante para los partidos y todos los actores”.

Se prevé que el tema regrese a comisiones y se convoque a otra sesión con el mismo tema y, además, los partidos reiteraron que están en contra porque el INE, indican, no tiene facultades para regular la paridad en los estados que ya tienen leyes en la materia.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sería el encargado de resolver en definitiva este asunto, pues los partidos anunciaron que acudirían ante esa instancia.