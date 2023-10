Will Smith rompe el silencio sobre los dichos de su esposa Jada

Por fin Will Smith rompió el silencio tras los dichos de su esposa, Jada Pinkett; esto dijo.

Cabe recordar que hace unos días Pinkett ofreció una entrevista para la cadena NBC News en la cual dio algunas primicias de su nuevo libro ‘Worthy’.

Jada Smith reveló que desde 2016, es decir, desde hace siete años no vive junto con el protagonista de “Soy Leyenda”.

Esto conmocionó a la industria del entretenimiento de Estados Unidos ya que la pareja era un referente sobre lealtad, amor y compañerismo además de ser un ejemplo a seguir para las celebridades.

Sin embargo, hace un día Will Smith decidió hablar al respecto luego de que mandó un correo electrónico a The New York Times a la publicación de una repuesta del libro de Jada.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida se establece una especie de ceguera emocional, y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”, escribió Will en el correo electrónico.

¿Será el principio del fin de la relación de los Smith?

Jada Pinkett acudió a ‘Talk Shop Live’ acompañada de Adrienne Banfield Norris, su madre, en la cual ambas hablaron sobre lo que ocurrió con la relación.

Norris dijo:

“Solo quiero aclarar que cuando decidieron separarse fue una decisión que ambos tomaron. Los dos se separaron. No engañaste a Will”.

Por su parte Jada complementó lo dicho por su madre:

“Solo necesito que la gente sepa, ok, que no engañé a Will Smith. No importa cuán triste se veía en esa mesa (cuando ambos asistieron a ‘Red Table Talk’ en julio de 2020 y Jada confesó que había tenido una relación con el cantante August Alsina en una etapa complicada en su matrimonio con el actor)”.

Sin embargo, Jada Pinkett dijo que está -en estos momentos- “en un lugar de paz. Estoy en un lugar de felicidad”.

“En cuanto a Will, mi relación con él, ya sabes, pasamos por ese largo período de separación… para que pudiéramos viajar por separado y hacer un viaje juntos. Y parece como si hubiéramos llegado a un lugar muy, muy hermoso juntos”.

Cabe recordar que Jada indicó que ella y Will aún siguen casados por lo que al menos el divorcio no se vislumbra en estos instantes.

