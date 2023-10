El presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó la presencia de latinos y mexicanos que radican en Texas en el equipo de béisbol Astros de Houston; su participación está por encima de políticas racistas y antimigrantes que impulsa el gobernador Greg Abbott en aquel estado. De nueve que juegan, cinco son latinos, a veces seis, cuando entra a pichar nuestro paisano José Urquidy. Al expresar su apoyo a los Astros de Houston para repetir como campeón de la Serie Mundial, López Obrador hizo referencia a la frase 2Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó, de la canción ‘Somos más americanos’ de los Tigres del Norte.

SRE; LLEGARON A ESPAÑA 158 MEXICANOS RESCATADOS DESDE ISRAEL

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que fueron rescatados los primeros 158 mexicanos que se encontraban varados en Israel, desde hace una semana tras el conflicto que se desató con el grupo islamista Hamás. Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana llevan a cabo un puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid para sacar de Israel a casi 800 mexicanos. La primera aeronave despegó de la CDMX, mientras que la segunda lo hizo desde Tel Aviv. La SRE explicó que para ser considerado en los vuelos del puente aéreo Tel Aviv-Madrid, las personas deberán registrarse en un nuevo formulario en internet.

SENADORA ANA LILIA RIVERA Y NICOLA BEER; REAFIRMAN ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE CONGRESO MEXICANO Y PARLAMENTO EUROPEO

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, sostuvo un encuentro con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Nicola Beer, en el que confirmaron la estrecha relación y asociación estratégica entre el Congreso mexicano y esa institución europea. La senadora destaca avances legislativos de nuestro país para lograr la participación de las mujeres en espacios de representación popular. En Nueva Delhi, India, se celebro la reunión en el marco de la Novena Cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20-P20, la senadora compartió con Nicola Beer los avances legislativos de México para lograr la participación de las mujeres en espacios de representación popular. Asimismo destacó el empoderamiento de las mujeres mexicanas en todos los niveles de la vida política en nuestro país, además de las reformas constitucionales que el gobierno de México ha promovido para que la paridad de género sea una realidad en todos los espacios para la toma de decisiones públicas. Las senadoras Ana Lilia Rivera y Martha Guerrero Sánchez asistieron a la cumbre para compartir la experiencia legislativa de nuestro país en torno al cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La presidenta de la Mesa Directiva, subrayó que las acciones a favor del medio ambiente no pueden ser postergadas por más tiempo, ya que los fenómenos climatológicos de los últimos años han cobrado miles de vidas, principalmente de las poblaciones más vulnerables. Consideró que el carácter universal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible implica una oportunidad única para abordar la situación de los pueblos indígenas y poner empeño en erradicar, de una vez por todas, la discriminación y situación de pobreza que la mayoría de ellos enfrenta.

SENADORA GLORIA ELIZABETH NÚÑEZ Y RAFAEL ESPINO; AVALAN EN COMISIONES PROYECTO PARA QUE CASAS DE EMPEÑO GARANTICEN DEVOLUCIÓN DE BIENES

La senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y Rafael Espino de la Peña, presidentes de las comisiones unidas de Defensa a los Consumidores y de Estudios Legislativos Segunda, respectivamente, aprobaron una reforma para que quienes tengan la necesidad de empeñar sus bienes, puedan ser indemnizados en caso de que la casa de empeño les niegue la devolución de éstos, hayan sido robados, extraviados o sufran algún daño o deterioro. Asimismo consideraron que es necesario establecer disposiciones legales que garanticen la devolución de los bienes entregados en prenda en este tipo de operaciones. Las casas de empeño son fuentes de financiamiento que coadyuvan en el desarrollo de la economía popular, al proveer de recursos económicos inmediatos a los sectores más vulnerables de la población, que en su mayoría no tienen acceso a los servicios financieros y se ven en la necesidad de solicitar los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria. Las operaciones de financiamiento a través del mutuo con interés y garantía prendaria, crecieron en un 40 por ciento durante el periodo de contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2. En 2019, las casas de empeño realizaron 61.1 millones de operaciones que ascendieron a 63 mil millones de pesos, con un promedio al día de 125 mil operaciones, distribuidas entre tres mil 500 sucursales en todo el territorio nacional; Para 2020, cada sucursal hizo en promedio 50 operaciones al día, de las cuales menos de la mitad fueron prestamos con interés y garantía prendaria, lo que se traduce en un total de 175 mil operaciones a nivel nacional, que representan un incremento del 40 por ciento en comparación con el año anterior. En el dictamen los legisladores subrayaron que, durante el periodo de la contingencia sanitaria, específicamente durante 2021, se presentaron 480 quejas en contra de los servicios proporcionados por las casas de empeño, donde el principal motivo de reclamación de los consumidores fue por la negativa a la entrega del producto, es decir, que los proveedores se negaron a devolver o restituir el bien entregado en prenda para garantizar el mutuo con interés. Esto refleja que existe una práctica ilegal para no devolver el bien entregado en prenda, aún y cuando el marco jurídico regulatorio obliga a los prestadores de servicios de mutuo con interés y garantía prendaria a establecer un procedimiento para la devolución del bien entregado en prenda, así como a resguardarlo en óptimas condiciones y no venderlo hasta en tanto se haya vencido el plazo establecido en el contrato de adhesión registrado ante la PROFECO. El dictamen plantea reformar el artículo 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que las casas de empeño, en caso de que el bien sobre el que se constituyó la prenda haya sido robado, extraviado o sufra algún daño o deterioro, el pignorante pueda optar por: Indemnización económica, en forma inmediata, equivalente al valor real que tenga en el mercado el bien empeñado al momento del pago, siempre que sea mayor al avalúo inicial; o la entrega de un bien del mismo tipo, valor y calidad.

DIPUTADO IGNACIO MIER; TENGO LA EDAD, PREPARACIÓN Y PRINCIPIOS PARA SER COORDINADOR DE LOS COMITÉS DE DEFENSA DE LA 4T EN PUEBLA

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, en una asamblea multitudinaria realizada en Zacatlán dijo, estar preparado para ser el coordinador de los comités de defensa de la 4T en Puebla, y en el momento que lo marque la ley para poder gobernar la entidad, pues tiene la experiencia y el conocimiento probado para desempeñar el cargo. Ignacio Mier dijo que tiene la edad, la preparación y los principios para poder aspirar a coordinador a los comités de defensa de la 4T en Puebla. Tengo la edad, tengo la experiencia, tengo los principios y tengo algo que es fundamental, vengo de una buena familia, tengo valores, creo en la honestidad y en la solidaridad. Estoy convencido que la felicidad también se produce cuando se hace felices a otros, estoy preparado para gobernar este estado cuando lo defina ley. Estoy listo y a la esperar de los resultados de la encuesta de Morena. Mier Velazco se mostró confiado en salir como ganador, pues hay sondeos previos que así lo dicen. Asimismo señalo que hay que mantener la unidad y en la medida de que todos colaboremos, y podamos construir la unidad junto con los compañeros que se quedaron en la primera etapa. Son gente muy valiosa, sin excepción. Son gente que creen en el movimiento y que creen en la cuarta transformación y es importante incluirlos. Espero poder platicar con la mayoría de ellos. Es gente valiosa.

CLAUDIA SHEINBAUM; FIRMA ACUERDO DE UNIDAD EN TABASCO ACOMPAÑADA POR MARIO DELGADO

Claudia Sheinbaum aspirante presidencial y líder morenista hizo un reconocimiento a Adán Augusto López Hernández tras los resultados de la encuesta que colocó a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México como coordinadora: Compitió en la encuesta, un compañero de primera. No sólo reconoció el triunfo, sino que además está en el movimiento, nos está ayudando mucho a seguir avanzando y a poder triunfar en el 2024. Claudia Sheinbaum, llamó a la unidad interna de su movimiento, pues advirtió que la división es lo único puede afectar al movimiento. López Hernández fue nombrado coordinador político de Sheinbaum, pero no ha acudido a ningún evento con ella desde el 6 de septiembre. Sheinbaum acudió a Tabasco para la firma del acuerdo por la Unidad para la Transformación con diversos sectores deportivos, empresariales y políticos. Ahí destacó que la preferencia electoral de Morena en la entidad, donde habrá elecciones locales en 2024, ha desaparecido a la oposición, por lo que advirtió que es indispensable la unidad. En Tabasco no puede haber división, en Tabasco se construye la unidad. Esa es la enseñanza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo único que puede afectarnos es la desunión.

XÓCHITL GÁLVEZ; DIALOGA EN PUEBLA CON CIUDADANOS SOBRE PROBLEMAS DE MOVILIDAD VIAL

Xóchitl Gálvez Ruiz, responsable de la construcción del Frente Amplio por México, visitó el estado de Puebla, donde abordó el problema de la movilidad, un tema que impulsa desde el Senado de la República. La senadora convivió con Luz del Carmen Zenteno y Ramón Vara Pizzini, padres de Emmanuel Vara Zenteno, un joven ciclista de 28 años, quien hace cinco años murió atropellado por un camión de transporte público. La legisladora destacó la necesidad de invertir en infraestructura vial para que los ciudadanos transiten por calles más seguras. Solicitó a los legisladores que tengan visión y promuevan leyes que garanticen el tránsito de personas de manera eficiente. Se requiere invertir, eso fue lo que nos faltó en la Ley. Nos faltó el fondo para la movilidad, para darles dinero a los alcaldes y hagan cruces seguros. Debemos hacerlo poco a poco. La senadora Xóchitl Gálvez expresó su preocupación por el financiamiento futuro del Tren Maya y consideró que este proyecto puede resultar como la Refinería Dos Bocas, que, a 15 meses de ser inaugurada, todavía absorberá presupuesto en 2024. Gálvez acudió a Puebla al segundo informe del presidente municipal de la capital del estado, Eduardo Rivera.

RICARDO MONREAL; PODER JUDICIAL NO PUEDE SER JUEZ Y PARTE EN DIFERENDO SOBRE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Ricardo Monreal Ávila, advirtió que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no deberían resolver una probable acción de inconstitucionalidad, derivada de la eliminación de fideicomisos y de una parte del presupuesto para áreas no sustantivas del Poder Judicial, ya que serían juez y parte. Ante la complejidad del escenario, si el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación genera una controversia con el Poder Judicial, debería resolverse en última instancia por un plebiscito, un referéndum, o una consulta ciudadana. Ello para que el pueblo o la ciudadanía sea quien determine a quién asiste la razón, si a los legisladores o a los ministros. Lo anterior, porque lo más probable es que el 33 por ciento de legisladores federales de oposición activen la acción de inconstitucionalidad para defender lo que consideran un ataque frontal al Poder Judicial Federal. Pero así se inicia un problema constitucional mayor, al ser el Poder Judicial juez y parte, ya que quien resolvería la acción serían precisamente los mismos ministros que se consideran afectados en sus percepciones económicas por el recorte presupuestal de la mayoría legislativa, además de que argumentan una extralimitación de otro poder. Indicó que para este tipo de controversias existen dos alternativas, una de ellas es a través del Consejo de la Judicatura, que depende jerárquica y presupuestalmente del Presidente y de los ministros de la Corte, pero nunca se ha dado el caso de que este Consejo investigue a sus superiores. Agregó, que otra vía para resolver las controversias es generalmente con el Legislativo, sin embargo, también es una parte interesada. Señaló que los fideicomisos a cargo del Poder Judicial y a punto de ser eliminados por la mayoría en el Poder Legislativo, ascienden a los 15 mil millones de pesos. Cuando alguien es juez y parte de una acción o decisión pública, donde además resulta que es el principal beneficiario aquí y en China, a esa situación anómala se le llama conflicto de intereses. Ricardo Monreal, indico que ante ese escenario, la legislación y el sentido común indican que los 11 ministros deben declinar de conocer el caso y permitir que sea otra instancia quien resuelva. En este caso de hipercontroversia constitucional procedería, que ambos poderes en conflicto se sujeten a la fuente directa del poder originario de los poderes constitucionales: la voluntad mayoritaria del pueblo o de la ciudadanía. Así como ningún presidente de la República ni ningún legislador estamos por encima del escrutinio popular, así tampoco debe estarlo ningún integrante, ningún poder judicial u órgano autónomo. Indicó que no se trata de populismo judicial, es ciudadanización de la justicia cotidiana que tanta falta le hace al país en estos tiempos.

MARIO DELGADO; MORENA DEFINE ASPIRANTES QUE PASAN A ENCUESTA POR LA CDMX Y 8 ESTADOS

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado informo que Morena ya definió la lista de perfiles que participarán en la encuesta final para definir a las y los candidatos del partido que buscarán la Jefatura de Gobierno de la CDMX y 8 estados de la república: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Indico que será el próximo 30 de octubre donde Morena dará a conocer el nombre de la ganadora o ganador de la encuesta interna, que los convierte en virtuales candidatos por 8 gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la CDMX. Morena arrojó qué aspirantes avanzan a la siguiente etapa del proceso interno, que es la encuesta final. Mario Delgado, dio a conocer los nombres de las y los aspirantes que pasan a la encuesta final en el marco de definir las coordinaciones estatales de los Comités de Defensa de la Transformación. CIUDAD DE MÉXICO. Clara Brugada Molina. Mariana Boy Tamborrell. Omar García Harfuch. Hugo López-Gatell. Miguel Torruco Garza. CHIAPAS: Patricia Armendáriz. Rosa Irene Urbina. Sasil de León. Eduardo Ramírez. José Manuel “Pepe” Cruz. José Antonio Aguilar. Carlos Morales Vázquez. GUANAJUATO: Antares Vázquez. Alma Alcaraz. Ricardo Sheffield. Ernesto Prieto. Héctor Tejada. JALISCO: Claudia Delgadillo. Clara Cárdenas. Cecilia Márquez. Carlos Lomelí. José María Martínez. Antonio “Toño” Pérez Garibay. MORELOS: Margarita González Saravia. Sandra Anaya. Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Víctor Mercado. Rabindranath Salazar. Juan Salgado Brito. PUEBLA: Olivia Salomón. Claudia Rivera. Lizeth Sánchez. Ignacio Mier. Alejandro Armenta. Julio Huerta. Rodrigo Abdalá Dartigues. TABASCO: Yolanda Osuna. Mónica Fernández. Javier May. Raúl Ojeda. Óscar Cantón. VERACRUZ: Eric Cisneros. Rocío Nahle. Claudia Tello. Manuel Huerta. Sergio Gutiérrez Luna. Zenyazen Escobar. YUCATÁN: Verónica Camino. Rocío Barrera. Alpha Tavera. Jessica Saiden. Huacho Díaz. Raúl Paz. Jorge Carlos Ramírez Marín. Hoy lunes 16 de octubre, Mario Delgado se reunirá con los finalistas para hablar de las reglas y de la etapa de encuesta final cuyos resultados se darán a conocer el próximo 30 de octubre.

SUSANA RAMÍREZ; ESTUDIO DEL IBD: MÉXICO SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN PAÍS DE DESTINO DE MIGRANTES

La investigadora Susana Ramírez Hernández, colaboradora de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), realizo un estudio titulado “Panorama en cifras de la migración internacional en México”. En el documento señala que factores económicos, políticos y laborales están influyendo en la necesidad e interés de las personas extranjeras en transitar o asentarse en el país. Hasta julio del año en curso se estimaba que había poco más de 317 mil personas en situación migratoria irregular en nuestro país; en 2022 fueron 441 mil personas en esta condición. La migración internacional en México ha presentado transformaciones en los últimos cinco años en sus flujos y dinámicas de movilidad, lo que ha ocasionado que entre otras cosas nuestro país se esté convirtiendo en un país destino y ya no sólo de tránsito de migrantes. Asimismo apunta que, en general, la tendencia de la migración regular e irregular de 2012 a 2023 ha ido al alza, con la salvedad de 2020 por las consecuencias de la COVID-19. Destaca que, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), en el año 2022 se estimó un total de 441,409 personas en situación migratoria irregular en nuestro país, y hasta julio de 2023 esta cifra se calcula en 317,334. El documento del IBD considera que existen factores económicos, laborales, recreativos, académicos, políticos, demográficos y de acceso a derechos humanos, que están influyendo en la necesidad e interés de las personas extranjeras en transitar o asentarse en el país. También indica que uno de los cambios observados en la migración irregular, es que ya no sólo predomina la migración en forma individual, sino que ahora migran familias completas. Otro fenómeno que merece seguirse, es el de la migración de menores de edad, tanto acompañada como no acompañada, pues ha registrado una tendencia al alza en los últimos años.

ALEJANDRO MORENO; PIDE A PRIISTAS DE QUERÉTARO APOYAR CON TODO A XÓCHITL

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, pidió a los priistas de Querétaro apoyar con todo a Xóchitl Gálvez, ya que es una mujer echada para adelante, que viene de abajo, y sabe que la fuerza y la fortaleza está en la suma de voluntades y en trabajar en equipo. Hizo un llamado a todas las fuerzas políticas del Frente Amplio por México a no olvidar que la unidad es la fuerza. La soberbia, es el peor pecado, porque los lleva a perder elecciones. El trabajo es coordinado, con respeto, en unidad, incorporando a todos los actores políticos. Añadió, que las aventuras individuales o los esfuerzos aislados a nadie benefician. Asimismo criticó al gobierno federal, primerizo e inexperto, porque piensa que puede dictarle órdenes al Legislativo para impulsar las iniciativas y maniatar al Poder Judicial, para mermar sus resoluciones. Expresó el respaldo total del PRI al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia. Hay que dejarle claro al Ejecutivo, que el Legislativo y el Judicial somos un Poder, no somos empleados del poder, que somos el equilibrio que el pueblo genera, para construir los pesos y contrapesos, y fortalecer las instituciones democráticas de México. Alejandro Moreno dijo que la construcción del Frente Amplio no ha sido fácil. Se dejaron de lado intereses personales y de partido, para construir por el país. Sostuvo que la construcción del Frente se basa en el respeto, en el trabajo, en tener carácter y voluntad para defender lo que nos corresponde, para defender la fuerza y la fortaleza de los priistas en cada parte del territorio nacional. Puntualizó que el Frente Amplio necesita del empuje y la capacidad territorial del PRI, en México, y aquí, en Querétaro. Destacó que en la entidad, tienen, y ahora puedo decir tenemos, a los Gallos Blancos, y así como hay gallos blancos, hay gallos azules, hay gallos rojos y hay gallos amarillos. El PRI tiene sus gallos y, al final, vamos a construir para ir con los más competitivos en la coalición. No vamos a regalar ni un solo espacio aquí y vamos a construir en acuerdo, en unidad y en equipo. Aseguró que siempre se privilegiará la incorporación de todas las expresiones al interior del partido. Sobre la dirigencia estatal, remarcó que trabaja con ímpetu, apertura, diálogo y trabajo en el territorio.

HOSEIN AMIR ABDOLAHIAN; CONFLICTO PODRÍA EXTENDERSE EN LA REGIÓN SI ISRAEL NO FRENA ATAQUES CONTRA GAZA

El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, informó que el conflicto entre Israel y Palestina podría extenderse por la región si el Estado israelí continúa con los ataques en Gaza. Si el régimen israelí continúa con los ataques contra el indefenso pueblo de Gaza, nadie puede garantizar el control de la situación y que el conflicto no se expanda. El jefe de la diplomacia iraní afirmó que aquellos interesados en evitar que se expanda la guerra y la crisis deben poner fin a los brutales ataques israelíes. Abdolahian señaló a Estados Unidos por reforzar su apoyo al régimen sionista mientras aconseja moderación a otros países. El jefe de la diplomacia iraní realizó estas afirmaciones en una reunión con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, con quien trató la situación en Palestina. Abdolahian se reunió en Doha con el jefe del Buró político del movimiento islamista palestino Hamás, Ismail Haniya, en su primer encuentro público con un alto cargo gubernamental tras el ataque sorpresa en Israel hace una semana, que se saldó con 1.400 muertos y desencadenó una feroz respuesta del Estado judío contra Gaza, donde han muerto ya más de 2.200 personas. El ministro iraní felicitó a Haniya por las victorias palestinas y calificó el ataque contra Israel de sin precedentes. El apoyo a la causa Palestina es un deber religioso, humanitario y moral. Asimismo el jefe de la diplomacia iraní aseguró que la República Islámica de Irán continuará con sus intentos por detener los crímenes de guerra israelíes.

