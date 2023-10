En medio de las actividades de la Comic-Con que se llevó a cabo en Nueva York se presentó el primer trailer del spin off de The Walking Dead: The Ones Who Live.

En esta podemos ver el regreso de dos personajes importantes de la popular serie Rick Grimes y Michonne.

Esta serie de AMC usará como escenario el después de la temporada 11 enfocándose en los dos personajes. Aunque no hay una fecha exacta se espera que en febrero de 2024 podamos ver la serie.

Además de que serán pocos capítulos pues será presentada como miniserie. En el adelanto compartido en redes sociales se puede ver a Rick, interpretado por Andrew Lincoln decir.

“Traté de alejarme. Por favor, recuerda que lo intenté. Lo intenté, pero fallé. Solo sé que te amo.”

Is it February yet? #TheOnesWhoLives coming February 2024. pic.twitter.com/BJb4ez8KEY — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) October 12, 2023