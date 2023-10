Se acerca ya el Día de Muertos y con ello un gasto que causa a propios y ajenos más terror que los muertos: el disfraz, ya sea para uno mismo o para los hijos. Y claro, es comprensible que de pronto se vea uno en la disyuntiva sobre si gastar o no en algo que (¡muy!) probablemente no se vuelva a usar nunca más. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de buscar algunos disfraces de precios bastante accesibles o muy bajos.

Ya sea para un Halloween, una Noche de Brujas o para salir a recorrer las calles a pedir dulces, siempre habrá una opción que no afecte tus gastos de manera significativa. Por ejemplo, si lo tuyo no es el DIY (Do It Yourself o Hazlo Tú Mismo), pero quieres invertir lo menos posible en el atuendo, no te preocupes, puedes ir a darte una vuelta a la bodega secreta de la Ciudad de México, misma que se encuentra en Fray Servando Teresa de Mier No. 419, Col. Mercedes Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P 15800. Claro, salió del secreto gracias al youtuber Diego Rocha, quien realizó un recorrido por la tienda en cuestión. El mismo creador de contenido dio a conocer, a través de un empleado del lugar, que las compras en mayoreo incluyen un descuento.

Ahora bien, si quieres gastar aún menos y eres una de esas personas que reutiliza materiales y tienen el ingenio suficiente para armarse su propio disfraz, ya estás del otro lado. Por ejemplo, puedes utilizar bufandas de pluma, sombreros coloridos y corbatas chuscas que alguna vez te han dado en alguna fiesta. Si deseas algo más discreto, puedes utilizar alguna sudadera de cualquier color para armar un atuendo más completo: puedes agregarle pedazos de papel de colores, algunos stickers u otro adorno para complementar el disfraz.

A esto último puedes sumar ese maquillaje que regularmente se tiene en casa o comparar una pintura que sirve para la cara (que aunque sea se precio asequible te garantice que no te hará algún daño en tu piel). También puede buscar entre tus cosas o pedirle a alguien que sepas que tenga: telas, pedazos de tela, piezas de cartón, globos cualquiera, plumones, bolas de algodón o de unicel.

Si no ha sido suficiente con lo que has hallado, puedes recurrir también a usar esa ropa que ya no usas y puede modificar: una playera con agujeros o que ya está roída, algún pantalón roto que puedas convertir en un short, o alguna blusa que esté con alguna mancha que nunca se quitó. Al final, recuerda que al tener acceso ilimitado a todo lo que puedas reutilizar o reciclar, lo único que puede obstaculizar la originalidad de tu disfraz es tu propia imaginación.

DG