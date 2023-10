Este viernes un periodista de Reuters perdió la vida y otros seis más resultaron heridos tras un misil lanzado por las Fuerzas de Israel contra el sur de Líbano.

Por medio de un comunicado la agencia Reuters dijo que uno de sus empleados, un camarógrafo identificado como Isaam Abdallah perdió la vida, tras el misil que Israel lanzó contra Líbano.

Según lo señalado, Abdallah,se encontraba transmitiendo una señal en vivo, cuando se produjo el ataque contra un vehículo de prensa , el cual quedó calcinado.

“Nos entristece profundamente saber que nuestro camarógrafo, Issam Abdallah, ha sido asesinado”.

De acuerdo con la explicación de Reuters, Issam, era parte del equipo al sur de Líbano, por lo que se encontraba junto con otros periodistas internacionales, cubriendo la guerra en la frontera de dicho país.

A través de IG, la fotógrafa Christina Assi compartió un clip que habría sido tomado momentos antes de que cayera el misil.

De igual manera, Reuters explicó que dos periodistas de la misma agencia, Thaer Al-Sudani y Maher Nazeh, resultaron heridos y están recibiendo atención médica.

“Nuestros pensamientos están con sus familias en este terrible momento”

Por otro lado, el corresponsal de Al Jazeera también confirmó que dos de sus empleados sufrieron heridas: Elie Brakhya y Carmen Joukhadar. Asimismo, la agencia AFP también afirmó que dos de sus reporteros se encontraban entre los heridos.

Video from just before IDF targeted a group of journalists in #Lebanon, killing 1 and injuring 6, clearly designated they were press. No warning shot, this was intentional. #Israel pic.twitter.com/BdLEpmjmmf

— Michael Downey (@mgdowney) October 13, 2023