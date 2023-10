Con jonrones de Trae Turner y dos del cubano-estadounidense Nick Castellanos, los Filis de Filadelfia vencieron 3×1 este jueves a los Bravos de Atlanta y avanzaron por segundo año consecutivo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Castellanos se convirtió en el primer jugador en la historia de las Mayores en conectar dos jonrones en dos juegos seguidos de playoffs.

Los Filis ganaron así 3-1 la serie de segunda ronda de la Liga Nacional al mejor de cinco y recibirán a los Diamondbacks de Arizona el lunes para abrir la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al mejor de siete.

Los Bravos, que tuvieron el mejor récord en las Mayores esta temporada, fueron eliminados de los playoffs por los Filis por segundo año consecutivo.

Los Filis amenazaron en el segundo inning por boleto al cubano Castellanos y sencillo de Brandon Marsh, pero el dominicano Johan Rojas bateó para dobleplay.

Por tercera entrada consecutiva los Filis volvieron a poner corredores en posición anotadora por sencillos seguidos de Turner y Bryce Harper, pero el abridor Spencer Strider, el hombre que lideró la temporada con 20 victorias, dominó a Alec Bohm y Bryson Stott con elevado y ponche en ese orden.

