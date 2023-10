El próximo 14 de octubre México podrá presenciar un eclipse solar. Por un lado, la Península de Yucatán podrá ver su fase completa, mientras que los demás estados de la República Mexicana, entre ellos, la Ciudad de México presenciarán su fase parcial.

Desde 1994 México no ha presenciado otro fenómeno astronómico como este, por lo tanto, capturar el momento será muy importante, sin embargo, no lo debes tomar a la ligera, ya que debes seguir algunas recomendaciones para no correr ningún riesgo, tales como no mirar directamente al Sol sin gafas especiales apropiadas y tu cámara deberá tener filtros especiales diseñados para mirar el Sol.

Tips para fotografiar el eclipse solar

1. No sólo captures el cielo. Recuerda que también valdrá la pena fotografiar al entorno cambiante y a las personas, pues observarlas mirando hacia arriba y con una expresión de asombro es una experiencia que no se ve todos lo días.

2. No te desanimes si no cuentas con una cámara de última tecnología, ya que también con la cámara de tu celular podrás capturar el momento, sin embargo, la Sociedad Astronómica Estadounidense aconseja cambiar la configuración del enfoque de la cámara de tu celular de automático a manual para que tengas más control en las tomas.

3. Antes de que suceda el eclipse explora las capacidades con las que cuenta tu cámara, es decir, asegúrate de conocer todas las herramientas de tu cámara para que de esta manera tomes fotos únicas y muy peculiares.

4. Comparte tus fotos con tus amigos y familiares para que conozcan cuál fue tu experiencia con el eclipse y lo miren a través de tus ojos.

5. Si es posible usa un trípode, para que tus fotos no salgan borrosas.

6. Evita el zoom y el flash, ya que, la NASA asegura que no será de mucha ayuda.

DRS