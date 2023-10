El presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó afectaciones a trabajadores del Poder Judicial por la eliminación de fideicomisos; esta medida busca acabar con los privilegios de altos funcionarios. Decirles a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no deben de preocuparse en nada, que no los quieran confundir, diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos, sin sus prestaciones. No, es con los de arriba que han abusado muchísimo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Reiteró que sólo la Cámara de Diputados puede reestructurar el presupuesto del Poder Judicial, el cual ascendería a 84 mil millones de pesos en 2024, de acuerdo con lo solicitado. Es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. Desde luego, eso lo va a resolver el Poder Legislativo que tiene facultad para eso. El mandatario recordó que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede percibir hasta 700 mil pesos mensuales, lo que equivale a cinco veces más de lo que gana el jefe del Ejecutivo. Puntualizó que el Poder Judicial es autónomo y fue beneficiado durante el periodo neoliberal para apoyar intereses económicos y políticos de una minoría. También hay que preguntarnos: ¿en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos? Pues en nada, al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo, es un poder al servicio de una minoría rapaz, al servicio de la oligarquía, no de la mayoría del pueblo. Ha sido bien atendido para contar con el apoyo de jueces, de magistrados, de ministros.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; LLAMA ENERGICAMENTE AL GOBIERNO DEJAR TIBIEZA ANTE TERRORISMO DE HAMÁS

La senadora Xóchitl Gálvez ha hecho un llamado enérgico al gobierno federal para dejar la tibieza y adopte una postura firme en relación al ataque terrorista perpetrado por Hamás contra la población civil de Israel. La representante del PAN llamó al gobierno a emitir un posicionamiento claro contra el terrorismo en todas sus manifestaciones y especialmente en condena al ataque terrorista que sufrió Israel a manos del grupo Hamás. El día de hoy exijo como senadora, desde esta Cámara Alta: Uno, que el gobierno de México deje la tibieza y fije una postura contundente, condenando el ataque terrorista de Hamás. Dos, que el Senado alce la voz para expresar su más enérgica condena a los ataques terroristas del grupo Hamás, y tres que el Gobierno Federal busque por todos los medios a su alcance la liberación de los mexicanos secuestrados. En un momento en que la democracia se encuentra bajo amenaza, la indecisión no tiene cabida y la neutralidad silenciosa solo perpetúa la violencia al darle legitimidad. Gálvez Ruiz solicitó la formulación de una estrategia para la asistencia y evacuación de los ciudadanos mexicanos en la región afectada por el conflicto, así como un esfuerzo incansable para lograr la liberación de los mexicanos que han sido tomados como rehenes por el grupo terrorista. La candidata presidencial también hizo un llamado a enviar ayuda humanitaria tanto a Israel como a Palestina y a participar activamente en los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional para asegurar el acceso de la ayuda humanitaria a las áreas afectadas. Asimismo la legisladora expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo de Israel, así como a las familias de las víctimas de este brutal ataque, y expresó su deseo de una pronta recuperación para los heridos.

INE; NIEGA SUSPENDER LAS MAÑANERAS EN LA ETAPA DEL PROCESO ELECTORAL

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió por unanimidad de votos de sus integrantes, cuatro solicitudes de medidas cautelares por presunta vulneración a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad en la contienda frente al proceso electoral 2023-2024. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció la reiteración de violaciones en materia electoral por parte del Titular del Ejecutivo Federal durante la transmisión de las conferencias de prensa conocidas como “las mañaneras”, ante el incumplimiento de diversas medidas ordenadas por la Comisión de Quejas del INE, por lo que en concepto del quejoso, existe un peligro real de transgresión a los principios constitucionales, solicitando el cese de cualquier transmisión o difusión. La Comisión determinó improcedente suspender la transmisión de las conferencias de prensa matutinas, al igual que la suspensión temporal y el cese de cualquier transmisión o difusión por parte de concesionarias públicas o privadas ya que, bajo la apariencia del buen derecho, en este ejercicio de comunicación oficial se abordan diversas temáticas relacionadas con asuntos de interés general y no sólo de índole electoral, por lo que un posible retiro en la etapa del proceso electoral en la que nos encontramos resultaría una medida desproporcionada. La Comisión reiteró nuevamente al Presidente López Obrador su deber de abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos, en cualquier modalidad y formato, de carácter político-electoral, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

DANIA RAVEL; CRITICA RESISTENCIA DE PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE PARIDAD DE GÉNERO PROPUESTA POR EL INE

En un revés para la paridad de género propuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos unieron esfuerzos y consiguieron postergar la votación del proyecto que busca que, para el 2024, se postulen al menos cinco mujeres para las nueve gubernaturas en juego. La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, criticó la resistencia que mostraron los representantes de los partidos políticos ante la propuesta del INE. Esta situación condujo a la necesidad de declarar un receso en la Comisión donde se discutía su viabilidad para dar paso a mesas de diálogo. Después de un intenso debate, en el que las coaliciones buscaban dilatar la votación a través de argumentos y estrategias, el consejero Uuc-kib Espadas tomó la palabra para describir la discusión, la cual calificó de terriblemente agotador. Entre las voces más críticas del proceder de los mismos se encontraba la consejera Dania Ravel, quien cuestionó abiertamente la resistencia mostrada por los partidos frente a la paridad. Este proyecto genera tantas reticencias cuando se trata de un deber constitucional, y agregó, garantizar la paridad debería formar parte de nuestra regularidad democrática. El impulso de los partidos y el respaldo de consejeros como Espadas y Arturo Castillo, quienes también estuvieron a favor de posponer la votación, llevaron a la consejera Rita Bell López a decretar un receso. Hasta el momento, no se ha especificado la duración del mismo, lo que mantiene incierta la fecha de reanudación de la votación. De aprobarse el proyecto en comisiones y posteriormente en el Consejo General, las candidaturas actuales, especialmente las de partidos como Morena, podrían sufrir cambios significativos, ya que este había manifestado su intención de postular a cuatro mujeres y cinco hombres para las nueve gubernaturas.

MARIO DELGADO; MORENA PRESENTARÁ ESTE VIERNES A ASPIRANTES RUMBO A LA ENCUESTA FINAL EN 9 ENTIDADES

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que mañana viernes 13 de octubre la Comisión Nacional de Elecciones del partido publicará a las y los aspirantes que participarán en la encuesta final para definir a las y los Coordinaciones de Defensa de la Transformación en: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Yucatán. El dirigente morenista detalló que se elegirán los perfiles con base en las propuestas de los Consejos de las nueve entidades, las encuestas de reconocimiento y la valoración política de los perfiles. Delgado Carrillo informó que el lunes 16 de octubre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sostendrá una reunión con los aspirantes finalistas de cada entidad para explicarles cómo será la encuesta. Para que tengan conocimiento 100% de la forma en que se va a realizar la encuesta; cómo se va a ponderar; qué es lo que se va a preguntar y, también, que conozcan y que se comprometan con el criterio de equidad; que sepan los participantes que tenemos que apegarnos el criterio de género. Explicó que, si hay más de cinco hombres que ganen la encuesta, Morena hará ajustes conforme al criterio de género para garantizar que haya mínimo cuatro coordinadoras de Defensa de la Transformación. Si son más mujeres, qué bueno, ahí no se aplica ningún criterio. Si nueve mujeres ganan sus encuestas tendremos nueve coordinadoras, pero si más de cinco hombres ganan sus encuestas tendremos, por lo menos, cuatro coordinadoras.

DIPUTADO JORGE ROMERO; MARTES 17 DE OCTUBRE SE PERFILA EL DEBATE Y LA VOTACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Romero Herrera (PAN), informó que para el martes 17 de octubre se perfila el debate y la votación de la Ley de Ingresos, la cual tendrá una duración aproximada de dos a tres días, ya que por ley las diputadas y diputados tienen hasta el 20 de octubre para aprobar dicha norma. Indicó que en la Jucopo se consideró que el próximo martes por la mañana se realice una sesión solemne en conmemoración del voto de la mujer en México, para que posteriormente la Comisión de Hacienda y Crédito Público emita el dictamen de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014 y la remita al Pleno para su discusión. Romero Herrera dijo que, como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, reitera la invitación para sumar más voces, a fin de que puedan moverle a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024. Por si alguna legisladora o legislador del oficialismo se cree su papel y quisiera en todas sus facultades constitucionales moverle, aunque sea una coma al presupuesto, nosotros estamos dispuestos a dar un debate y de a de veras cambiar para empezar la Ley de Ingresos en esta Cámara y para este país; no perdemos la fe. Sobre si ha tenido acercamientos con diputadas y diputados del oficialismo para cambiar el presupuesto 2024, Romero Herrera dijo que sí ha tenido, con el fin de que se reasigne el 3 por ciento del presupuesto presentado; vamos a ver si de verdad nos animamos a ir haciendo cosas juntos por el bien de México.

ALEJANDRO MORENO; CALIFICO DE PÉSIMA LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE AMLO

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmo que en el gobierno de México hay una política exterior pésima, al señalar que en un gobierno priista se condenaría enérgicamente, y no por encimita para tratar de quedar bien, esos actos atroces. Dijo que en una gestión del PRI, se hubiera enviado desde el primer minuto no una, sino hasta cinco aeronaves de ser necesario, para traer a los connacionales que se encuentran en Israel y Palestina. El también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), señaló que nosotros lo hemos condenado, por lo que, los actos atroces, no puede ocurrir. Consideró que los organismos internacionales deben estar trabajando para fortalecer y construir la paz en el mundo y, en ese sentido, sostuvo que México debería tener una participación activa a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para hacer un llamado enérgico, y no jugar un papel tibio, que no toma una decisión. Alejandro Moreno se dijo convencido de que la ONU es un organismo muy potente, fuerte y sólido. Creo que las principales potencias del mundo, el Consejo de seguridad de la ONU deben estar muy atentos, y lo están haciendo, con el Secretario General, Antonio Guterres. Mencionó que en la COPPPAL hemos convocado para que se vaya a una misión, que esté en la zona, para llamar a esta paz que todos demandamos y respaldamos; y brindar todo el respaldo, el apoyo al Estado de Israel.

MARKO CORTES; PAN MANIFIESTA SU APOYO A LA COMUNIDAD JUDÍA

El presidente del PAN, Marko Cortes Mendoza, señalo que desde Acción Nacional manifestamos todo nuestro apoyo y solidaridad con la Comunidad Judía de México y del mundo, así como también con todos los ciudadanos israelíes por los ataques terroristas cometidos por el grupo islámico Hamás. El terrorismo que ejerció este grupo en contra de todas las personas que se encontraban en el festival de música, los asesinatos, la profanación de los cuerpos en territorio israelí y el secuestro de cientos de ellos para tomarlos como prisioneros de guerra es sin duda un acto que debe ser condenado por todos aquellos que creemos en un mundo libre y de paz. Hacemos un llamado nuevamente para que se respete el derecho internacional humanitario y el cese al fuego llegue pronto a su fin para evitar que personas civiles sigan sufriendo. Nos unimos en oración por el Pueblo de Israel, por todas las víctimas y sus familiares para que reine la paz y se termine la guerra lo más pronto posible. Nuestro llamado es a la paz y que ninguna persona inocente sufra más violencia ni de un lado de la frontera ni del otro lado.

ANTONY BLINKEN; PARTE RUMBO A ISRAEL COMO MUESTRA DE APOYO POR PARTE DE EE.UU.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, partió hacia Israel para coordinar con el Gobierno de Benjamín Netanyahu la ayuda estadounidense para enfrentar a Hamás en la nueva guerra de Gaza. Estamos decididos a asegurarnos de que Israel tenga todo lo que necesite para defenderse y para garantizar la seguridad de su pueblo. Ya está en camino la asistencia militar solicitada por Israel. Está previsto que el jefe de la diplomacia estadounidense llegue a Tel Aviv hoy jueves y se entreviste con Netanyahu; con el presidente de Israel, Isaac Herzog; con otras autoridades y con empleados de la embajada de Estados Unidos. Blinken en Israel, puede que comparezca en una rueda de prensa antes de viajar a Amán para sostener reuniones con las autoridades jordanas durante mañana viernes. El secretario de Estado reiterará el mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que no es el momento para que ningún país u organización adversaria de Israel se aproveche del conflicto. La Administración de Biden ha cerrado filas por completo con el Estado judío, al que ha ofrecido toda la ayuda necesaria para enfrentar la nueva guerra desatada con Gaza. Estados Unidos ha prometido municiones para el sistema de defensa aérea israelí de la Cúpula de Hierro y ha enviado al Mediterráneo oriental un portaaviones para disuadir a otros adversarios de Israel de entrar en el conflicto. Blinken ha contactado durante los últimos días con decenas de homólogos de Oriente Medio en busca de una condena internacional al ataque de Hamás. Estados Unidos no ha expresado en cambio comentarios sobre las víctimas palestinas que ha habido desde el inicio de la guerra. Blinken se mostró convencido de que Israel tomará todas las precauciones que pueda para evitar bajas civiles. Asimismo remarcó que las democracias como la estadounidense o la israelí respetan el derecho internacional a diferencia de Hamás, que pone a los civiles palestinos en riesgo.

RUSIA; FUERA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Rusia se quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que esperaba regresar tras haber sido expulsado en 2022 por su invasión de Ucrania. El país se enfrentaba a Albania y Bulgaria para ocupar uno de los dos asientos que se ofertaban para el grupo regional de Europa oriental en el órgano, que tiene su sede en Ginebra (Suiza). Sí lograron hacerse con un asiento otros candidatos polémicos como China y Cuba, además de países como Francia, Países Bajos, Costa de Marfil y Japón, que no tenían competencia, tras una votación en la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

