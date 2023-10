La esposa de Will Smith no pudo más y reveló que desde el 2016 no viven juntos, pero aún no se han divorciado; agregó que Chris Rock la invitó a salir un día.

El nombre del protagonista de la cinta ‘Soy Leyenda’ está en tendencias en redes sociales debido a las recientes revelaciones que hizo Jada Pinkett, esposa de Smith.

La noche de este 10 de octubre se reveló un fragmento de la entrevista que sostuvo Jada con la periodista Hoda Kotb, para la cadena NBC News.

En esta entrevista Pinkett dio algunas primicias de lo que contará en su libro titulado “Worthy” (‘Digna’ en español), pero los adelantos que dio han dado de qué hablar.

La periodista se dijo sorprendida por lo que leyó en el próximo libro por lo que preguntó a Jada Pinkett si lo que dice en ‘Whorty’ es real.

Ktob preguntó si es real que Jada y Will Smith viven separados desde el 2016, es decir, desde hace siete años, cosa que afirmó la esposa del actor ya que aún no se han divorciado formalmente.

Humillarte a nivel internacional por “defender a tu esposa” de un chiste, para que unos años después ella diga… desde hace años Will y yo ya no somos nada. 😔 pic.twitter.com/IobyU8uEzg — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 11, 2023

Cabe mencionar que Jada y Will están casados desde el año de 1997 y han sido un referente de lealtad y amor de pareja entre los miembros de la industria del entretenimiento de los Estados Unidos.

Sobre el motivo que los orilló a tomar está decisión Jada Smith dijo:

“Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo (…). Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra personas”.

Chris Rock la invitó a salir

Por si fuera poco, Jada Pinkett Smith confesó que Chris Rock (sí, el mismo que recibió una bofetada, de parte de Smith, por hacer un chiste sobre la alopecia de ella durante los Oscar de 2022) la invitó a salir en un momento en el que los rumores sobre un posible divorcio con el actor se avecinaba.

“Chris pensó que nos íbamos a divorciar, así que me llamó y básicamente me dijo: ‘Me encantaría invitarte a salir’. Yo estaba como, ‘¿Qué quieres decir?’. Él me dijo: ‘Bueno, ¿Will y tú no se van a divorciar?’. Yo estaba como, ‘No. Chris, esos son solo rumores’. Estaba consternado”, dijo Jada.

Tras esto, Chris Rock se disculpó con Pinkett y no volvió a insistir sobre una salida en ningún momento, sin embargo, Jada no aclaró la fecha en que ocurrió esto.

Jada Smith indicó que su libro saldrá a la venta el próximo 17 de octubre y la entrevista para la cadena NBC News saldrá completa al aire para el 13 de este mismo mes.

