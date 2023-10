El gigante del streaming de nueva cuenta consintiendo a sus usuarios, pues lanzó el tan esperado tráiler oficial y fecha de estreno de la sexta temporada una de sus series favoritas “The Crown”.

A un año de que se estrenará la quinta temporada de “The Crown” – la serie que relata la vida de la ahora fallecida reina Isabel II- este lunes Netflix a través de sus cuentas oficiales sorprendió a los espectadores tras el lanzamiento del primer tráiler oficial de la última entrega, así como la fecha de estreno.

Luego de que viéramos en la quinta temporada aspectos de la familia real que sucedieron entre los años 1991 al 1997, como el final de matrimonio entre la princesa Diana y el ahora el rey Carlos ll, según lo mostrado en este avance de 51 segundos, la serie narrará los años finales de los 90 y el principio de los 2000.

De tal suerte que podemos observar el florecimiento de la relación entre Lady Di y Dodi Fayed, antes del fatídico viaje en carro.

Asimismo, veremos aspectos después de la muerte de Diana; el príncipe Guillermo lidiando con integrarse de nuevo a la vida del internado de Eton, mientras a la par la reina Isabel reflexionara sobre el futuro de la monarquía y la boda real entre Carlos y Camila, y e romance entre el Príncipe Guillermo y Kate Middleton mientras ambos estaban estudiando en la Universidad de St. Andrews.

Pero eso si, no todo estará disponible en una sola tanda, pues la serie será dividida en dos partes , por lo que los primeros 4 episodios de la temporada 6 de ‘The Crown’ se estrenarán el próximo 16 de noviembre, y posteriormente estrenará los 6 capítulos restantes casi un mes después, el 14 de diciembre de 2023.

¿Quiénes conformarán el elenco?

De nueva cuenta regresa Imelda Staunton para dar vida a la la Reina Isabel II, mientras que Elizabeth Debicki será la princesa Diana, Ed McVey como el príncipe Guillermo, Luther Ford como el príncipe Enrique, Meg Bellamy como Kate Middleton, Jonathan Pryce como Felipe de Edimburgo, Dominic West como el Príncipe Carlos y Olivia Williams como Camilla Parker-Bowles.

En tanto que , si has sido fiel seguidor de esta serie o bien quieres saber más de la familia real, aún estás a tiempo para ver las temporadas anteriores , de momento te dejamos a continuación el trailer de The Crown, el cual incluso llegó con un póster en donde vemos de espaldas a quien sería Lady Di sentada en una “estanque”; la imagen hace alusión a una de Diana de Gales pero de 1997.

“It is not a choice. It is a duty.” Part 1: 16 November Part 2: 14 December pic.twitter.com/WkNVSuyEDX

The sixth and final season of The Crown is coming. pic.twitter.com/71Rc9ItlOI

— The Crown (@TheCrownNetflix) October 9, 2023