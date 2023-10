Desde su tierra natal, Tecamachalco de Guerrero, el diputado se destapó como el “mejor perfil” para ser el coordinador de los Comités de la Defensa de Morena en Puebla.

El autodefinido “soldado del pueblo” dijo que él es la opción más óptima para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y competir por la gubernatura para “devolver la esperanza” al estado.

El coordinador de la bancada morenista en San Lázaro destacó e hizo eco de su trabajo legislativo y aprovechó para mencionar que él, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es uno de los fundadores del partido.

“Morena es un partido que le pertenece al pueblo, es fuerza social, es ánimo social (…) la irrupción en la escena política de Morena rompió el bipartidismo instaurado desde las elecciones de 1988 y dio paso a la conformación de dos bloques políticos, de dos visiones del país y una disputa del poder real en el país.

“Como fundador y como coordinador de las y los diputados (…) me considero el mejor representante transformador en Puebla. Y no es petulancia, no es vanidad, no es un asunto de vanidades, ni de legítimo derecho, no es solo por ser fundador de nuestro Movimiento (…) es lo que tiene que ver con legitimidad”, subrayó.

Además, afirmó, que “vamos por un coordinador que represente a todas los sectores sociales. Vamos por un coordinador que sea inclusivo. Democrático, un coordinador que respete los derechos de todos. Un coordinador sensible a las demandas del pueblo(…) me comprometo a ser el coordinador que ustedes necesitan”.

Al mencionar que en 2024 no aparecerá el nombre de AMLO en las boletas, su fuerza moral, política y tenacidad, el legado del “mejor Presidente de México en el siglo XXI”, se deberá cerrar filas en torno a una mujer: Claudia Sheinbaum.

“Será un movimiento fuerte, en torno a una mujer que logró ser la coordinadora y la jefa política del movimiento transformador, y ella será la encargada de construir el segundo piso de la transformación en México. Mi querida amiga y coordinadora, Sheinbaum”.

LEG