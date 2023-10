Debido a la guerra que estalló en Israel, la UEFA decidió posponer los juegos de la selección.

La mañana de este 8 de octubre la UEFA anunció dicha medida a través de sus redes sociales posteando:

“A la luz de la actual situación de seguridad en Israel, la UEFA ha decidido posponer varios partidos previstos para jugarse en el país”.

En total -y al corte- son varios juegos clasificatorios rumbo a la Eurocopa de Alemania de 2024 y de categoría menores que sostendría la escuadra israelí.

El primero en ser pospuesto es el duelo Israel contra Suiza que estaba pactado para disputarse el próximo 12 de octubre.

El Israel-Estonia no se jugará el próximo el próximo 12 de octubre. Este partido es correspondiente al Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA 2025.

Para dicha competición también se pospone el Israel contra Alemania que se jugaría el 17 de octubre.

Por último el mini torneo entre las selecciones de Israel, Gales, Gibraltar y Bélgica del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA 2024 del 11 y 17 de octubre queda aplazado.

La UEFA indicó que evaluará si el juego Kosovo-Israel de la Eurocopa 2024 se jugará el 15 de octubre, o bien, toma la medida de posponerlo.

Por último, la federación de futbol de Europa señaló que mantendrá informado sobre la decisiones que determine en torno a la guerra ocurrida en Medio Oriente.

In light of the current security situation in Israel, UEFA has decided to postpone several matches scheduled to be played in the country.

New dates will be confirmed in due course. More details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) October 8, 2023