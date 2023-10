Alex Turner subió el escenario en punto de las 21:10 horas para dar uno de los shows más disfrutables del año, con unos Arctic Monkeys entregados totalmente a su público, durante la primera de dos fechas en Ciudad de México, que ya los esperaba para este 6 y 7 de octubre en el Foro Sol.

Los originarios de Utah, The Backseat Lovers, fueron los encargados de abrir el show, con rolas de su repertorio como “Pool House”, “Watch Your Mouth” y la aclamada “Kilby Girl”, que dieron paso a Fontaines D. C.

Te podría interesar: “Estoy en la cima del mundo”: Travis Kelce dice disfrutar de los rumores con Taylor Swift

Desde Dublin para México, la banda conformada por Grian Chatten (voz), Carlos O’Connell (guitarra), Conor Curley (guitarra), Conor Deegan III (bajo) y Tom Coll (batería), dieron un excelente show, listos para esperar a los monos árticos.

“Jackie Down the Line”, “I Love You”, “I Love You” y “Roman Holiday” se hicieron presentes en el setlist de la banda de post punk revival que nos prepararon para el gran show de Alex y compañía.

Los británicos, considerados como una de las primeras bandas en hacerse conocidas al público gracias a la difusión de sus canciones por internet, abrieron su set con “Sculptures Of Anything Goes”, pero la poderosa “Brainstorm” dio el parteaguas de lo que esperábamos para esta noche: una serie de riffs rítmicos característicos y la voz de Turner al máximo.

“Teddy Picker”, otra de las favoritas del público hicieron vibrar al Foro Sol durante los más de 3 minutos que dura. “They’ve sped up to the point where they provoke”, cantó al unísono para deleitar a los 60 mil fans que se hicieron presentes en el Foro Sol.

Polémicos, odiados o amados, los Arctic Monkeys regalaron una de las mejores noches de música de este 2023, después de su gran paso por el Corona Capital del año pasado, cuando cerraron el cartel aquella noche del 19 de noviembre.

“Four Ot Of Five”, “Arabella”, “Knee Socks”, “Pretty Visitors” y “Suck It And See” sonaron antes de deleitarnos con “Fluorescent Adolescent”, que volvió a prender a todos los asistentes, una de las canciones que agregaron a este set list, que no tocaron en aquel Corona Capital.

La poderosa “Brainstorm” de @ArcticMonkeys dio el parteaguas de lo que esperábamos para esta noche: una serie de riffs rítmicos característicos y la voz de Turner al máximo. 👉 https://t.co/F4EvSJaLlO

📷 @Chini_Tkhs pic.twitter.com/L7UJ7Yt2hW — @diario24horas (@diario24horas) October 7, 2023

Te podría interesar: Mujer trans gana concurso Miss Portugal

“There’d Better Be A Mirrorball”, dedicada a los Fontaine D.C, “505”, “Do I Wanna Know” y “Body Paint”, esta última en su versión extendida, sonaron antes de tomarse un descanso para el cierre de un espectacular show.

El regreso fue aún más impresionante, Turner tomó el piano e interpretó “Big Ideas”, junto a la banda que se unió de a poco a acompañarlo, pero “I Bet You Look Good On The Dancefloor” y “R U Mine?”, dieron por terminada este regreso en su primera visita a Ciudad de México del 2023.

“Why'd You Only Call Me When You're High” al únisono con todos los fans de @ArcticMonkeys a la luz de los celulares. 👉 https://t.co/F4EvSJaLlO

📷 @Chini_Tkhs pic.twitter.com/P3Y2S0Dnwk — @diario24horas (@diario24horas) October 7, 2023

EAM