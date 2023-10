Durante una entrevista, Shakira, defendió las canciones que ha lanzado contra su expareja Gerard Piqué, tras la presunta infidelidad con Clara Chía.

Luego de que a principio de junio del año pasado la relación entre Shakira y el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué terminará por una tercera persona en discordia- Clara Chía- , la cantante colombiana no ha parado de hacer grandes temas, para dar cuenta de lo que presuntamente vivió y sufrió a raíz de lo que causó el padre de sus hijos.

Te podría interesar: ¡Valiente! Adulto mayor mata chinches en vagón del Metro de la CDMX

Por lo que en estas canciones que claramente no están escritas por Pablo Neruda, sino por una mujer dolida con el fin de desahogarse y hacer catarsis, hay indirectas muy directas y palabras que no están suavizadas, para que se “escuchen” bonito, como refirió durante una entrevista que concedió a la revista Billboard, donde no solo habló sobre las peripecias que ha afrontado en el último año de su vida sino del impacto que esto ha tenido en su carrera, la cual “renació”.

En un clip que se viralizó en redes respecto a esta charla, la colombiana señaló que su equipo, le había pedido que cambiara la letra de sus canciones porque así no podían salir , sin embargo señaló que no, pues ella no era una diplomática de las Naciones Unidas sino una artista y una “loba herida”:

“Mi equipo me decía estas loca, tienes que cambiar esa letra. Con la session 53 dijeron por favor tienes que cambiar la letra eso no puede salir, pero yo no soy una diplomática de las naciones unidas , soy una artista, soy una mujer , una loba herida”.

Te podría interesar: ¡Fantástico! Nintendo confirma LEGO de Animal Crossing

Por lo que, pidió que la dejaran en paz, pues incluso esta forma indirectamente le ha servido como terapia.}

CSAS