El cantante canadiense, Michael Bublé, sorprendió a su fandom tras dar a conocer que tendrá una fecha más en la Arena Ciudad de México.

El cantautor y ganador del Grammy 2023 a ‘Mejor Álbum Pop Vocal’, Michael Bublé desató la locura entre sus fans, luego de que se confirmara que no solo dará dos conciertos en la Arena de la CDMX como parte de su “Higher Tour 2023”, sino que, se sumará una fecha más.

Luego de que, este miércoles el intérprete de “Sway” dejará a los regios con un gran sabor de boca en la Arena Monterrey, tras cautivar con su voz al cantar temas de su último disco que lleva por nombre ‘Higher Tour’ como su gira, este dará el 14 de octubre un show más en el colosos del poniente.

No sin antes ofrecer un show en Puebla este sábado 7 octubre , y posteriormente los conciertos programados este 12 y 13 en el recinto propiedad de Salinas Pliego.

Por lo anterior, si no alcanzaste boletos para las primeras fechas, aún estás a tiempo de adquirir tu ticket. Prepara el dinero ya que estos van desde los 691 pesos a los siete mil 125 pesos.

The wait is almost over! Beyond excited for the #MBHigherTour to make its way to Mexico! Los veo allá? 🇲🇽 pic.twitter.com/1eEz8ZIy9Z

— Michael Bublé (@MichaelBuble) September 27, 2023