Paty Navidad confesó a sus seguidores que “me quede pelona”; aquí la razón

A través de sus redes sociales, Paty Navidad hizo una gran confesión a sus seguidores quienes la cuestionaron porque en la mayoría de sus videos aparece con el cabello cubierto.

La actriz dijo que tras salir de “La Casa de los Famosos” decidió hacerse un cambio de look pero algo salió mal que terminó afectando a su larga cabellera.

“Saliendo de ‘La Casa de los Famosos’, yo dije: ‘Quiero hacerme un cambio de look’ y no voy a responsabilizar a nadie, sino que, simplemente, pasó. Fui, me hice las luces y me quedé pelona”.

En el clip se observa a la actriz con cabello largo y portando una gorra rosa, pero indicó que se trata de extensiones y que en realidad el cabello está muy corto y “totalmente destrozado” y “quemado”.

Navidad aseguró que necesita que su cabello se recupere para poder hacerse extensiones fijas ya que saldría contraproducente.

“Me pongo las extensiones que se quite y se ponen porque a mí me gusta verme femenina, me gusta verme glamurosa, como a la mayoría de las mujeres”, dijo Paty.

A pesar de su situación Paty Navidad lo tomó con humor y hasta se comparó con Peso Pluma por traer el corte parecido al cantante de los corridos tumbados.

“Tengo el cabello chiquito. Es más, traigo el corte de Peso Pluma. El Peso Pluma y yo traemos el mismo corte ahorita”.

Navidad añadió que:

“Me gusta lucir mi cabello, pero ahorita no puedo. Ya lo tenía super largo. Se me quemó todo, todo y estoy pelona, de verdad si ponen el peinado de Peso Pluma y al mío, estamos igualitos… Es muy traumático como mujer que nos gusta vernos bien, pero desgraciadamente sucedió, a veces pasa, nadie estamos exento, como dicen: hasta al mejor cazador se le va la liebre”.

