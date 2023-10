Una nueva ola de cambios ha sorprendido a los usuarios de Nintendo la mañana de este miércoles 4 de octubre, pues por medio de un comunicado, la compañía de videojuegos ha anunciado una serie de cambios con respecto a los software de algunas de sus viejas consolas.

En dicho comunicado se menciona que todas aquellas consolas que operen con los software “Nintendo 3DS”, “New Nintendo 3DS” y “Wii U” dejarán de contar con el servicio en línea para todos los juegos que estén disponibles en ellas, es decir, si cuentas con alguna de estas consolas ya no podrás conectarte a internet para jugar las partidas de tus videojuegos favoritos.

De acuerdo con lo que menciona la compañía, la retirada de este servicio está planificada a partir de abril de 2024 y que próximamente darán a conocer la fecha específica para la cancelación de este servicio para cada uno de los software anteriormente mencionados.

Tras dar a conocer esta noticia, la compañía japonesa se disculpó con todos los usuarios y agradeció todo el apoyo que le dieron a estas inolvidables consolas.

“Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar a los clientes que utilizan servicios en línea para el software de Nintendo 3DS y el software de Wii U, y solicitamos su comprensión.

Gracias por utilizar los servicios en línea del software Nintendo 3DS y Wii U durante muchos años”, se lee en el comunicado.

Por último, se habilitó un apartado de preguntas y respuestas en donde señalan algunas de las inquietudes más frecuentes que podrían tener los usuarios, esto con respecto a la posibilidad de seguir usando los equipos con videojuegos que no necesitan de conexión a internet o sobre el uso de la función “StreetPass” entre consolas.

