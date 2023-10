Torres Nilo, de 35 años ha sorprendido a sus seguidores durante la tarde de este lunes, al compartir la decisión de retirarse de las canchas y a su vez anunciar su incursión en el mundo de la música a través de un tema grupero.

El último equipo del cual el ‘Pechu’ formó parte fueron los ‘Diablos rojos’ del Toluca, sin embargo, desde hace algunos encuentros se le veía menos al jugador en la cancha, apareciendo más como suplente, por lo que esta situación lo ayudó a tomar la decisión.

Te podría interesar: Con narcomanta amenazan a Fuerza Regida, en riesgo su presentación en Tijuana

A través de su cuenta de ‘X’, Nilo compartió un emotivo mensaje de despedida, agradeciendo a todos los equipos de la liga que lo recibieron, como Tigres, Atlas y Toluca, así como agradecer a sus seguidores y a su pareja por su apoyo incondicional.

“Gracias @xomayela que sin ti no hubiese jugado ni 3 años siempre has sido y serás mi apoyo incondicional, gracias. Y por último, gracia a ustedes afición, sus críticas de todo tipo siempre me hicieron crecer, sé que nunca fui el mejor jugador, pero intenté serlo y estoy seguro Dios me permitió superar lo que mis limitaciones y condiciones me sugerían, gracias, bendiciones, ¡nos vemos pronto!”

Hoy que anuncio mi retiro del fútbol ⚽️ te agradezco a ti mi Dios 🙏🏻todas tus bendiciones, gracias también @AtlasFC 🦊por debutarme y ser los primeros que confiaron en mi, gracias.

Gracias @TigresOficial 🐯🐅por adoptarme, conquistarme y enamorarme 😍 apartir de ahora tienen un… pic.twitter.com/MAZF3xW8U2 — Torres Nilo (@JTorresNilo) October 2, 2023

En el mismo video donde da el anuncio se puede ver que al finalizar aparecer una pequeña parte de un videoclip con Nilo cantando, lo que representaría el próximo paso en su carrera, probar suerte en el mundo de la música.

Te podría interesar: Llama Xóchitl Gálvez a aprobar comisionados del Inai la próxima semana

“Esta canción la escribí hace unos meses atrás, después de llegar a casa y estar en la banca, mi mente y espíritu me decían que ya era tiempo de hacerme a un lado, mi espíritu me sugería que escribiera y una vez retirado publicara la canción y así alguien más pudiera ser bendecido, así que si esta canción te ha gustado y estás pasando por algún momento similar, compártela o si piensas que puede servirle a alguien, compártela, y así se cumplirá el objetivo”

El tema que lleva por nombre ‘Viejos los cerros’ ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con videoclip oficial, donde podrás ver que el talento del exfutbolista no soló yacía en las canchas.

OD